Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a avut în această săptămână întâlniri de lucru la sediile Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliției de Frontieră Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și a participat la convocarea profesională a IGSU, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne din 7 noiembrie 2026.

Lipsa de personal, printre temele discutate

Potrivit MAI, discuțiile au vizat eficiența misiunilor operative, deficitul de personal, nevoile logistice, adaptarea la noile provocări de securitate și cooperarea dintre structuri. La audierea din Parlament ca ministru desemnat, Marian Neacșu spunea că din cele 165.000 de posturi din MAI doar 127.000 sunt ocupate, potrivit Ziarul Metropolitan Brașov.

În comunicat se arată că Marian Neacșu „a reafirmat angajamentul de a susține asigurarea resurselor umane, financiare și logistice necesare îndeplinirii misiunilor”. Este vorba despre un angajament declarat, nu despre o măsură aprobată sau o alocare bugetară anunțată.

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Ce a declarat ministrul

„Avem oameni bine pregătiți, structuri profesioniste și rezultate care confirmă capacitatea Ministerului Afacerilor Interne de a răspunde provocărilor actuale. Dar, dincolo de cifre și statistici, sunt oameni. Iar ceea ce contează, în cele din urmă, este ca fiecare cetățean să simtă că instituțiile statului lucrează pentru siguranța și protejarea sa” Marian Neacșu, potrivit comunicatului MAI

Ministerul mai arată că, în mesajul către conducerile structurilor, Neacșu a vorbit despre respectul față de uniformă și disciplina profesională: „Uniforma înseamnă responsabilitate, respect și încredere. Nu trebuie să impunem respect prin autoritate, ci să îl câștigăm prin ceea ce facem în fiecare zi. Suntem în serviciul oamenilor, iar această responsabilitate trebuie să se regăsească în fiecare intervenție și în fiecare interacțiune cu cetățenii”.

Tema lipsei de personal fusese discutată și pe 29 octombrie, la prima întâlnire a ministrului cu sindicatele din MAI. Subiectul a fost relatat și de Digi24.

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