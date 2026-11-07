Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, vrea să comaseze mai multe companii de stat: Poșta Română cu Romfilatelia, Plafar cu Salrom și Telegondola Mamaia cu Mamaia SA. În paralel, ministerul a început discuțiile pentru reorganizarea ROMARM, compania de stat din industria de apărare. Deocamdată sunt intenții anunțate de ministru, nu fuziuni aprobate.

Zamfir a prezentat planurile în conferința de presă de vineri, 30 octombrie, de la sediul ministerului, potrivit Mediafax și Gândul. Subiectul a fost reluat sâmbătă de Ziarul Financiar.

Poșta Română și Romfilatelia, primele pe listă

„Voi convoca AGA la Poșta Română și la Romfilatelia pentru a demara procedurile de fuziune a celor două companii. Vom elimina cinci poziții”, a declarat Daniel Zamfir. Ministrul a spus că scopul este reducerea posturilor din conducerea și consiliile de administrație ale companiilor.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Proiectul nu e nou. Potrivit Mediafax, încă din august 2025 Poșta Română anunța integrarea Romfilatelia în structura sa, iar pe 14 octombrie 2026 fostul ministru al Economiei, Irineu Darău, inclusese fuziunea în planul de reorganizare a societăților de stat.

Plafar cu Salrom, Telegondola cu Mamaia SA

„Plafarul va fuziona cu Salrom. Este o altă intenție de-a mea de a comasa”, a spus ministrul. Planul diferă de cel al predecesorului său: la mijlocul lui octombrie, Irineu Darău vorbea despre o posibilă fuziune între Plafar și Societatea Națională a Apelor Minerale.

Despre Telegondola Mamaia, Zamfir a spus: „Eu m-am și întrebat cum de Ministerul Economiei este acționar în SRL Telegondola-Mamaia. Este acționar. Această societate, Telegondola SRL, vreau să fuzioneze rapid cu societatea Mamaia SA și să reducem acolo cinci poziții de membri în consiliul de administrație”.

ROMARM, companie-mamă pentru programele SAFE

„Astea sunt acțiuni concrete pe care le voi demara săptămâna viitoare, în paralel cu ceea ce deja am început, discuții pentru reorganizarea Romarm”, a declarat ministrul. El a amintit că programul de guvernare prevede ca ROMARM să devină „o companie mamă care să gestioneze programele SAFE”, mecanismul european de finanțare pentru apărare, și să coordoneze filialele din teritoriu.

Ministerul nu a anunțat până acum un calendar complet și nici o decizie finală pentru vreuna dintre fuziuni. Pentru Poșta Română și Romfilatelia, primul pas anunțat este convocarea adunărilor generale ale acționarilor.

Comentarii