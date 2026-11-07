Operațiunea Jupiter a intrat sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în a șasea zi. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, citat de Agerpres, pentru ziua de sâmbătă erau planificate 17 acțiuni operative, în cadrul cărora se pun în executare 71 de mandate de percheziție domiciliară la nivel național, precum și mandate de aducere.

Ce se verifică în ziua a șasea

Conform aceluiași comunicat, cercetările vizează infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, fapte precum camăta, furtul, abuzul de încredere și delapidarea, punerea în circulație a produselor contrafăcute, încălcări ale legislației privind protecția fondului cinegetic, prin metode de vânătoare interzise, precum și fapte de natură fiscală.

Până la momentul redactării acestui material, autoritățile nu publicaseră bilanțul zilei a șasea: numărul de persoane conduse la audieri, eventualele rețineri sau bunurile ridicate. Comunicatul nu precizează județele în care au loc percheziții sâmbătă, iar sursele consultate nu menționează acțiuni în județul Sibiu în această zi.

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Cifrele din zilele anterioare

În a patra zi a operațiunii, pe 5 noiembrie, au fost efectuate 397 de percheziții, potrivit unui comunicat al IGPR preluat de Agerpres. Vineri, 6 noiembrie, în a cincea zi, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat 277 de percheziții și 29 de mandate de aducere, cu un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 25 de milioane de lei, potrivit Gândul și Mediafax.

Despre acțiunile din zilele anterioare ale operațiunii, Ora de Sibiu a scris aici și aici.

Efectuarea unei percheziții sau emiterea unui mandat de aducere nu înseamnă că persoanele vizate sunt vinovate. Comunicatul precizează că activitățile urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și identificarea tuturor persoanelor implicate. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă.

Surse: comunicatul Parchetului General citat de Agerpres (7 noiembrie 2026); comunicatul IGPR citat de Agerpres (5 noiembrie 2026); Gândul și Mediafax (6 noiembrie 2026).

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