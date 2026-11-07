Parchetul European (EPPO) a deschis o a doua anchetă privind posibila fraudare a fondurilor europene alocate liniei feroviare de mare viteză Madrid – Sevilla, aceeași linie pe care, pe 28 octombrie 2026, două trenuri s-au ciocnit lângă localitatea Urda, în provincia Toledo. Accidentul s-a soldat cu 69 de morți.

Potrivit comunicatului EPPO din 6 noiembrie, procurorii europeni din Madrid au efectuat în acea zi activități de urmărire penală la sediile Administratorului Infrastructurii Feroviare (ADIF), ale Agenției de Stat pentru Siguranță Feroviară (AESF) și ale Curții de Conturi a Spaniei. Ancheta vizează fonduri europene destinate renovării și modernizării sistemelor de siguranță, semnalizare și comunicații de pe linia Madrid – Sevilla.

Ce anchetează Parchetul European

Dosarul a fost deschis din oficiu de EPPO, iar procurorii sunt sprijiniți de Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Guardia Civil. Parchetul European a precizat că face această „confirmare excepțională” din cauza interesului public ridicat și că, în acest stadiu, nu va oferi alte detalii. Comunicatul nu menționează persoane suspectate, sume sau acuzații concrete.

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Surse din ADIF citate de RTVE au confirmat că documentele cerute privesc lucrările de renovare a semnalizării și a sistemelor de comunicații de pe linie și au afirmat că instituția a colaborat cu anchetatorii. Potrivit RTVE, ADIF i-a atribuit în 2021 companiei Thales, pentru 93,83 milioane de euro cu TVA, contractul de înlocuire a sistemului de control al trenurilor LZB cu standardul european ERTMS pe această linie.

Este a doua anchetă EPPO privind aceeași linie. Prima a fost deschisă în martie 2026, după accidentul de la Adamuz din ianuarie, soldat cu 46 de morți, și vizează fonduri europene pentru întreținerea căii ferate, potrivit Politico. Nu au fost comunicate public rezultate ale acesteia.

Ancheta EPPO privește exclusiv modul în care au fost folosiți banii europeni și nu stabilește cauzele accidentului. Până în acest moment, nicio autoritate nu a stabilit o legătură între o eventuală fraudă și coliziunea de la Urda. Toate persoanele și instituțiile vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce s-a întâmplat la Urda

În dimineața zilei de 28 octombrie, un tren AVE și unul Iryo, care circulau pe linia de mare viteză dinspre Madrid spre Andaluzia, s-au ciocnit în apropierea gării din Urda, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Ora de Sibiu a relatat despre accident în ziua producerii, iar guvernul spaniol a decretat trei zile de doliu național.

Bilanțul oficial este de 69 de morți. Centrul Integrat de Date (CID) a anunțat pe 2 noiembrie că toate victimele au fost identificate: 54 de cetățeni spanioli și 15 străini, potrivit El País. Până pe 3 noiembrie, 81 de răniți fuseseră externați, iar 29 rămâneau internați în spitale din Castilla-La Mancha, nouă dintre ei la terapie intensivă, potrivit Euronews. Ministerul Afacerilor Externe de la București a verificat atunci dacă printre victime se află și români, iar un român aflat lângă trenuri a povestit momentul impactului.

Cauzele accidentului, încă în anchetă

Raportul preliminar al autorității spaniole pentru investigarea tehnică a accidentelor (AITAT) vorbește despre un „lanț de defecțiuni, instrucțiuni și acțiuni” și se concentrează pe avaria sistemului LZB, care frânează automat trenurile în caz de pericol, potrivit Antena 3. AITAT a precizat că concluziile sunt provizorii și că toate ipotezele rămân deschise. Cutiile negre ale trenurilor sunt în custodia Guardia Civil.

Răspunderea penală pentru accident este cercetată separat, de Tribunalul de Instanță nr. 1 din Orgaz, potrivit RTVE. Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, care a și demisionat între timp, care atribuise accidentul unei defecțiuni informatice urmate de o eroare umană, și-a dat ulterior demisia, potrivit Politico.

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