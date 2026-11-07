Polițiștii au făcut sâmbătă, 7 noiembrie, opt percheziții domiciliare în municipiul Mediaș și în localitățile Moșna, Curciu, Dumbrăveni, Ațel și Biertan, în cadrul operațiunii JUPITER. Șase arme neletale de tir sportiv cu aer comprimat au fost ridicate în urma acțiunilor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Percheziții în Mediaș și cinci localități din județul Sibiu: șase arme cu aer comprimat, ridicate de polițiști — VIDEO

La percheziții au participat polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 7 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Mediaș și localitățile Moșna, Curciu, Dumbrăveni, Ațel și Biertan, județul Sibiu, în cadrul unor dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, a transmis IPJ Sibiu.

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În perioada 2025–2026, șase bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 61 de ani, din Moșna, Curciu, Dumbrăveni, Biertan și Mediaș, ar fi deținut fără drept arme de tir sportiv cu aer comprimat, de calibrele 4,5 mm și 5,5 mm.

Totodată, aceștia ar fi achiziționat, prin intermediul unei platforme online, proiectile (alice) specifice acestor categorii de arme, de calibre diferite.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat șase arme neletale de tir sportiv cu aer comprimat, de calibrele 4,5 mm și 5,5 mm, deținute fără drept.

Armele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, care se desfășoară sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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