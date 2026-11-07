Președintele Israelului, Isaac Herzog, a anunțat sâmbătă seară că intenționează să-i încredințeze lui Gadi Eisenkot formarea noului guvern. Eisenkot este fost șef al Statului Major al armatei și liderul partidului Yashar. Mandatul nu a fost încă acordat formal: biroul lui Herzog spune că acest lucru se va face duminică, 8 noiembrie, la ora 17:00, într-o ceremonie la reședința președintelui din Ierusalim, potrivit The Guardian și agenției Rador, care preia Reuters.

Nici primirea mandatului nu va însemna că Israelul are un nou guvern. Benjamin Netanyahu rămâne prim-ministru până la eventuala învestire a unui alt cabinet.

67 de recomandări pentru Eisenkot, 46 pentru Netanyahu

Alegerile din 27 octombrie s-au încheiat fără o majoritate clară. Blocul condus de Netanyahu, format din Likud și aliații săi religioși și naționaliști, a obținut 53 dintre cele 120 de mandate din Knesset și a pierdut majoritatea. A rămas totuși cea mai mare tabără din parlament. Blocul de opoziție din jurul lui Eisenkot are 48 de mandate, iar partidele arabe au obținut un număr record de 19.

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La consultările de la reședința prezidențială, încheiate joi, partide care însumează 67 de deputați l-au recomandat pe Eisenkot. Între ele se numără și cele două formațiuni arabe, Ra’am și Lista Comună. Pentru Netanyahu au pledat 46 de deputați. Partidul ultraortodox Iudaismul Unit al Torei, cu șapte mandate, nu a recomandat pe nimeni, potrivit Al Jazeera și comunicatului președinției, citat de Canalul 13.

Recomandarea partidelor arabe nu înseamnă că acestea vor intra la guvernare. Lista Comună a exclus participarea, dar s-a oferit să-l susțină din afară. Ra’am s-a declarat dispus să intre într-un guvern Eisenkot. Eisenkot a spus însă că nu le va aduce în coaliție decât dacă îndeplinesc anumite condiții, între care recunoașterea Hamas drept organizație teroristă.

28 de zile pentru o coaliție

După ceremonia de duminică, Eisenkot va avea, potrivit Legii fundamentale privind guvernul, 28 de zile pentru a forma o coaliție, conform comunicatului președinției citat de Canalul 13. Termenul curge de la primirea formală a mandatului. Președintele poate prelungi termenul cu cel mult 14 zile. Dacă eșuează, potrivit Al Jazeera, mandatul poate merge la un alt deputat, tot pentru 28 de zile. În a treia etapă, o majoritate din Knesset poate propune un candidat, care primește 14 zile. Dacă nici atunci nu se formează un guvern, Knessetul se dizolvă și se organizează noi alegeri în 90 de zile, timp în care Netanyahu ar conduce un guvern interimar.

Aritmetica nu este simplă. Pentru majoritatea de 61 de voturi, Eisenkot ar avea nevoie fie de partidele arabe, fie de cele ultraortodoxe. Iudaismul Unit al Torei a transmis că ar putea negocia, însă Shas l-a recomandat pe Netanyahu. Varianta unui guvern de uniune cu premieri prin rotație a fost respinsă până acum de mulți dintre rivalii lui Netanyahu.

Netanyahu cere „unitate”, Eisenkot îi răspunde

Înaintea anunțului, Netanyahu a cerut într-o declarație înregistrată un „guvern de unitate națională” al partidelor din tabăra națională și al „tuturor partidelor sioniste”. El a susținut că se pregătește în grabă „un guvern cu susținători ai terorii”, potrivit postului israelian Canalul 13 (traducere din ebraică).

Eisenkot a replicat că, dacă Likud vrea „unitate” și un guvern larg, este invitat să-și anunțe public ruptura de extremiști, să accepte cele patru principii ale sale și să intre într-un guvern „sub conducerea premierului Eisenkot”, potrivit aceleiași surse.

Cine este Gadi Eisenkot

Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, a fost șeful Statului Major al armatei israeliene între 2015 și 2019. Potrivit The Guardian, a promis să unească societatea după mandatele lui Netanyahu și să acționeze împotriva coloniștilor extremiști din Cisiordania. Totodată, se opune creării unui stat palestinian și a promis să pună capăt guvernării Hamas în Gaza.

Dacă reușește să formeze o coaliție, Eisenkot îl va înlocui pe Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului.

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