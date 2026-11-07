S-a făcut croitor pentru că era „prea slăbănog”: la aproape 72 de ani, sibianul Ilie Blană nu vrea să audă de pensie / video foto

La aproape 72 de ani, Ilie Blană încă petrece ore în șir la mașina de cusut. A învățat meserie la 14 ani, a prins vremurile în care clienții stăteau la coadă la ușa atelierului, iar acum vede cum tot mai puțini oameni își repară hainele. Cu toate acestea, nu se gândește să se retragă. Spune că pensia l-ar plictisi, iar în atelierul său de la magazinul Dumbrava din Sibiu are tot ce îi trebuie: de lucru, libertate și o fiică pe care o învață meserie.

Când intrăm în atelierul de la etajul al doilea al magazinului Dumbrava, Ilie Blană este la mașina de cusut. Lucrează atent, cu mișcări deprinse în aproape șase decenii de meserie. Lângă el se află fiica sa, care îi calcă pe urme. Peste câteva luni împlinește 72 de ani, dar asta nu înseamnă că se pregătește să pună foarfeca în sertar. Uneori muncește și câte 12 ore pe zi. Nu pentru că îl obligă cineva, ci pentru că îi place.

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▶ Vezi pagina acestui video: S-a făcut croitor pentru că era „prea slăbănog”: la aproape 72 de ani, sibianul Ilie Blană nu vrea să audă de pensie — VIDEO

Au fost vremuri în care atelierul era atât de căutat, încât nu mai putea primi toate comenzile. „Înainte era coadă aici la mine mereu, ieșeam afară și le ziceam să se ducă să caute altă croitorie, pe cuvântul meu!”, povestește sibianul, amuzat de amintire. Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Clienții nu mai vin în număr atât de mare, iar scumpirile din ultimii ani se simt și în croitorie. „Acum e deja mai larg. Știi cum vine: e mai slăbuț un pic, mai sunt și luni cu probleme”, spune el. Unii sibieni preferă să-și cumpere haine noi, alții aleg magazinele second-hand. Totuși, mai sunt și cei care nu vor să renunțe la pantalonii preferați doar pentru că sunt prea lungi sau la o geacă bună pentru că i s-a stricat fermoarul.

Un copil „prea slăbănog” devenit croitor

Povestea lui Ilie Blană începe la 14 ani, când a terminat clasa a VIII-a. Nu visa neapărat să devină croitor. De fapt, nici măcar nu el a ales meseria. Părinții au hotărât ce i s-ar potrivi. „Eram prea slăbănog și au zis părinții: ce să facem cu ăsta? Îl facem croitor”, își amintește râzând. Așa a ajuns ucenic la Cooperativa Îmbrăcămintea, unde a petrecut trei ani învățând tainele meseriei. „Acolo am învățat meserie ca lumea.” Cu timpul, băiatul considerat prea firav pentru alte meserii a ajuns creator de modele, maistru și apoi tehnolog.

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După Revoluție, a simțit că venise momentul să lucreze pe cont propriu. „Am zis: hai, mă, să fac și eu ceva pentru mine personal.” S-a asociat cu cineva și a deschis o croitorie. De peste 20 de ani lucrează în același loc, la magazinul Dumbrava, unde și-a câștigat libertatea pe care și-o dorea. „Sunt foarte mulțumit de când am deschis singur, n-am treabă cu nimeni.” Când încercăm să calculăm împreună câți ani a petrecut în meserie, cifrele îi dau puține bătăi de cap. Râde și ne lasă pe noi să facem socoteala. „Hai că tu ești mai isteață ca mine!” Rezultatul: aproape 58 de ani printre ace, ațe, tipare și mașini de cusut.

De la paltoane și rochii, la pantaloni scurtați și fermoare schimbate

Ilie Blană știe să facă o haină de la zero. A cusut de toate de-a lungul anilor și spune că puține lucruri din croitorie l-ar mai putea pune în dificultate. „Eu știu să fac paltoane, pantaloni, orice. Știu să fac fuste, rochii, orice.” Cu toate acestea, de ani buni nu mai acceptă comenzi pentru haine noi. Și-a concentrat activitatea pe modificări și reparații, care îi ocupă aproape tot timpul. „La comandă nu fac, că nu am timp. De când am început să fiu numai cu modificările, merge mai bine.” Doar familia și nepoții mai au privilegiul de a primi haine făcute de el de la început până la sfârșit.

În atelier ajung atât tineri, cât și oameni în vârstă. Unii vor să-și scurteze pantalonii, alții să strâmteze o rochie sau să schimbe fermoarul unei geci. Prețurile depind de cât de complicată este lucrarea. O strâmtare simplă costă între 25 și 30 de lei, scurtatul pantalonilor între 30 și 35 de lei, iar schimbarea fermoarului la o geacă poate ajunge la 50–65 de lei. „Unii vor doar un pic aici, alții mai sus sau mai jos. La unele e așa, la altele altfel, variază.”

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„Ce să faci la pensie? O iei razna!”

După aproape șase decenii de muncă, mulți s-ar gândi la odihnă. Ilie Blană vede însă lucrurile cu totul altfel. „Îmi place foarte mult, pentru că iubesc foarte mult meseria.” Când vine vorba despre pensie, răspunsul este categoric. Nu se vede stând acasă, cu telecomanda în mână, așteptând să treacă ziua. „Ce să faci ca să stai în pensie? O iei razna, te uiți la televizor, n-ai ce să vezi acolo, e același lucru.”

Pentru el, atelierul înseamnă mai mult decât un loc de muncă. Este motivul pentru care se trezește dimineața și pleacă de acasă cu un scop. „Te scoli, știi că ai un program chiar și la vârsta asta, te duci, ai serviciu. Bine, n-am șefi.” Iar asta pare să fie una dintre marile satisfacții ale croitorului: după atâția ani, continuă să facă ceea ce îi place, în ritmul lui și fără să-i spună cineva ce are de făcut.

Fiica îi calcă pe urme, dar tatăl nu se grăbește să-i predea foarfeca

În atelierul de la Dumbrava, povestea meseriei nu se încheie odată cu Ilie Blană. Fiica lui lucrează alături de el și învață din experiența acumulată de tatăl său în aproape 60 de ani. „Vreau s-o învăț pe fiică-mea. A învățat destul de bine de când lucrează cu mine.”

Meseria pe care părinții i-au ales-o când era un adolescent prea slăbănog pentru alte munci a devenit o pasiune de-o viață, iar acum este transmisă mai departe, în familie. Deocamdată, însă, Ilie Blană nu are de gând să lase atelierul doar pe mâna fiicei sale. La aproape 72 de ani, încă are haine de reparat, clienți de mulțumit și destulă energie pentru încă o zi la mașina de cusut. Iar dacă îl întrebi când se pensionează, răspunsul îl știi deja: cât timp sănătatea îi permite, foarfeca rămâne în mâna lui.

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