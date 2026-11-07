Șase bărbați cu cetățenie română, cu vârste între 19 și 45 de ani, au fost puși sub acuzare și plasați în arest preventiv în Franța. Ei sunt suspectați că au furat peste 500 de kilometri de cabluri de cupru din parcuri fotovoltaice din sud-vestul țării. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 7 noiembrie, de parchetul din Bordeaux.

Prejudiciu de peste un milion de euro, în 13 furturi

Ancheta a fost deschisă pe 21 august 2026 de parchetul din Bordeaux și încredințată brigăzii de cercetare a jandarmeriei din Lesparre-Médoc. Potrivit procurorului Republicii din Bordeaux, Renaud Gaudeul, citat de France 3, anchetatorii au recenzat 13 furturi similare. Acestea au avut loc în parcuri fotovoltaice din departamentele Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente, Charente-Maritime și Gers.

Prejudiciul „depășește deja cu mult un milion de euro”, potrivit procurorului. Sud Ouest menționează printre amplasamentele vizate parcuri din Saint-Germain-d’Esteuil, Hourtin și Brach, în Médoc.

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Reținuți pe 3 noiembrie, arestați preventiv pe 6 noiembrie

Cei șase, domiciliați în Gironde și „deja cunoscuți justiției”, potrivit parchetului, au fost reținuți pe 3 noiembrie, într-o operațiune cu peste 100 de jandarmi. Potrivit Sud Ouest, reținerile au avut loc în Bordeaux, Bruges, Blanquefort și Bègles.

La finalul reținerii (garde à vue), vineri, 6 noiembrie, ei au fost prezentați unui judecător de instrucție. Acesta i-a pus sub acuzare (mise en examen) pentru „furturi în bandă organizată și participare la o asociere de răufăcători în vederea pregătirii unei crime”, potrivit procurorului, citat de 20 Minutes. Toți șase au fost plasați în detenție provizorie, echivalentul arestului preventiv.

Punerea sub acuzare nu înseamnă o condamnare. Cei șase beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce urmează în anchetă

Ancheta este condusă acum de un judecător de instrucție. Potrivit procurorului, citat de TF1info, investigațiile urmăresc identificarea tuturor victimelor, a altor persoane implicate și a filierei prin care ar fi fost revândut cuprul.

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