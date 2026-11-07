CSC 1599 Șelimbăr a suferit sâmbătă pe ”Municipal” o înfrângere neașteptată, 0-2 cu CSL Ștefănești, într-un duel direct între două echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării.

Cu principalul Ioan Luca suspendat și aflat în tribună, echipa șelimbăreană a fost condusă de pe margine de către secundul Bogdan Vișa.

FOTO: Adrian David

Cu cuțitul la os, „călăreții roșii” au luat cu asalt poarta ilfovenilor din primele minute. După 7 minute, Bucuroiu este aproape de gol, când șutul său șterge bara transversală.

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FOTO: Adrian David

Benzar și Bucuroiu sunt tot mai periculoși pentru poarta celor din Ștefănești, dar portarul oaspeților, Mociu intervine de fiecare dată.

FOTO: Adrian David

Portaru Șelimbărului, Măluțan se remarcă și el în minutul 27 la șutul lui Pătru, apoi recentrea acestuia trece prin fața porții.

FOTO: Adrian David

În replică, peste doar un minut, Bucuroiu intră în careu din unghi, dar trage în brațele portarului.

FOTO: Adrian David

Apoi, în minutul 32, D. Benzar trage din voleu, de la marginea careului, mingea trece puţin pe lângă bara ilfovenilor. Astfel, la pauză a fost 0-0.

FOTO: Adrian David

În startul părții secunde, oaspeții au o șansă bună prin Mălăele, care trage plasat din marginea careului, dar portarul Măluţan blochează.

Foto: Adrian David

Ultimul sfert a oră a aparținut însă celor de la Ștefănești. În minutul 76, oaspeții deschid scorul prin Plumbuitu, care prinde un șut excelent de la 22 de metri, fără nicio șansă pentru portarul Măluțan.

Foto: Adrian David

În prelungiri, pe contraatac, Bobocea şutează din interiorul carului, portarul Măluţan respinge în față, dar mingea ajunge tot la jucătorul de la Ștefănești, care trimite în plasă.

Foto: Adrian David

S-a terminat 0-2 pe Municipal, iar ”călăreții roșii” se afundă în subsolul clasamentului din Liga 2.

Foto: Adrian David

Cu doar 9 puncte din 13 meciuri, CSC 1599 Șelimbăr este pe locul 19 și își complică tot mai mult misiunea de a se menține în Liga 2. Cum nu se regăsește sub comanda a doi antrenori, echipa pare are nevoie de o remaniere serioasă în iarnă.

Foto: Adrian David

CSC Șelimbăr: Măluțan – Giafer, Wiktorski, Natea, Oroian (A. Șerban 65) – Boboc (Cristea 87), Al Luca – Monea, D. Benzar (Petrescu 65), Kielhorn (Lanțoș 65) – Bucuroiu (Cocoș 87). Antrenor: I. Luca

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