Măgura Cisnădie a câștigat sâmbătă în deplasare, scor 38-28 cu Millenium Giarmata, în etapa a 6-a a Seriei C din Divizia A de handbal feminin.

Măgura a avut de furcă în prima repriză a jocului de la Giarmata, iar după 30 de minute, tabela indica egalitate, 16-16.

De la 18-18 în minutul 34, Cisnădia a apăsat pedala de accelerație și a început să se distanțeze, ajungând la o marjă de la șapte goluri în minutul 45.

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Astfel, echipa pregătită de Alexandru Weber a avut un final de meci fără emoții. Măgura a câștigat clar, scor 38-28 și a urcat pe locul 3 în Seria C.

Măgura are 9 puncte din 7 jocuri și a bifat o serie de 3 victorii consecutive, care au readus-o în lupta pentru locurile de play-off.

MĂGURA: Albu, Ilie – A. Dina 9, Poplăcean 7, Gherghe 7, Tâmplaru 7, Postolache 3, Gritu-Armenean 2, Brumaru 1, Stavariu 1, Cioroianu 1, Tomescu.

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