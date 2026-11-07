Primăria Sibiu a început vineri, 6 noiembrie, recondiționarea stâlpilor de iluminat public de pe bulevardul Vasile Milea, ultima etapă a lucrărilor de modernizare de pe această arteră. Acolo unde lucrează echipele sunt devieri punctuale de trafic.

Potrivit Primăriei, muncitorii curăță rugina de pe stâlpi, aplică un strat de grund care îi protejează de coroziune și îi vopsesc apoi în gri antracit. Municipalitatea spune că astfel oprește degradarea metalului, produsă de vreme și de trafic, și că bulevardul va avea un aspect unitar.

Primăria susține că această întreținere prelungește viața stâlpilor cu încă 5-10 ani, la un cost mult mai mic decât înlocuirea lor completă. Instituția nu a precizat cât costă lucrările și nici când se vor termina.

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Prima bandă, ocupată de mașina cu nacelă

Echipele lucrează cu un autoutilaj cu nacelă, care staționează pe prima bandă în dreptul stâlpilor la care se intervine. Primăria le cere șoferilor și pietonilor să circule cu atenție în zonele în care muncitorii sunt pe teren.

Ultima etapă a modernizării bulevardului

Stâlpii sunt ultimii pe listă, după ce pe bulevard au fost înlocuite asfaltul de pe carosabil și cel de pe trotuare și au fost refăcute zonele verzi. În septembrie, Primăria anunța refacerea trotuarelor pe tronsonul dintre intrarea dinspre DN1 și Calea Dumbrăvii, iar la începutul lui octombrie au început lucrările de asfaltare, făcute noaptea, cu devierea traficului.

Primăria descrie bulevardul Vasile Milea drept una dintre principalele „porți” de intrare în Sibiu.

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