Sibiul a apărut și în ultima săptămână în mai multe clipuri pe YouTube făcute de vizitatori din afara țării. Unul dintre ei a plecat după 18 ore și aproape a rămas blocat în gară, o familie din Danemarca a nimerit în oraș în ziua unui meci cu galerii păzite de jandarmi, iar un cuplu a venit în plin festival de teatru.

Am ales cinci clipuri postate între 31 octombrie și 7 noiembrie. Descrierile se bazează pe ce se vede în clipuri, pe textele de prezentare puse de autori și pe subtitrările lor. Numărul de vizualizări este cel afișat sâmbătă. Este a doua ediție a seriei, după selecția de luna trecută, cu 23 de clipuri de la germani, francezi, americani și ucraineni.

Vloggerul care a plecat după 18 ore

Cel mai agresiv titlu îl are Danny Rossellini, un vlogger italian care vorbește engleză: „Mi s-a spus că are cele mai frumoase femei din România… și tot am plecat după 18 ore”.

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Danny aterizează la Sibiu pentru prima dată, gustă o gogoașă cu șuncă și cașcaval de pe stradă (puțin peste un euro, „foarte uleioasă”, cu prea puțină șuncă, după gustul lui), apoi încearcă să iasă din centrul istoric ca să vadă „Sibiul adevărat”. Nu prea reușește: pe străzile din jurul centrului găsește doar case și liniște. Le cere sibienilor recomandări pentru mâncare tradițională ieftină, iar o tânără îi spune sincer că mâncarea e bună, dar în centru nu e ieftină. Prețurile pe care le găsește în meniuri sunt de 50–60 de lei pe fel.

Seara bea o bere la un pub din centru, apoi a doua zi pornește spre Brașov. Aici începe partea care explică „aproape am rămas blocat” din descriere: autobuzul de 11:30 plecase deja, următorul era abia după-amiază, iar un localnic i-a oferit o cursă cu mașina până la Brașov pentru 400 de lei. A ales până la urmă trenul de la prânz, cu un bilet de câteva zeci de lei, și o călătorie de aproximativ patru ore. Concluzia lui, cu un zâmbet: fetele din Sibiu i s-au părut mai frumoase decât cele din București.

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▶ Vezi pagina acestui video: Vloggeri străini despre Sibiu pe YouTube: Unul a plecat cu greu după 18 ore, danezi prinși între galerii la Cupa României și alte trei peripeții — VIDEO

Video: Danny Rossellini / YouTube

Danezii care au nimerit în ziua unui meci cu galerii păzite de jandarmi

Rebekka și Peter, un cuplu din Danemarca care călătorește cu o autorulotă și cu câinele lor, Nor, au postat pe 3 noiembrie episodul 27 al călătoriei lor. Clipul, în daneză, are aproape 25 de minute și peste 5.000 de vizualizări, cel mai mult din selecția noastră.

În Sibiu fac turul clasic: Catedrala Evanghelică, Casa Calfelor, Piața Mare, Catedrala Ortodoxă (unde observă că intrarea e gratuită și donația e la alegere), Podul Minciunilor și Parcul ASTRA. Beau o cafea de specialitate și mănâncă o înghețată de 26 de lei, pe care o transformă imediat în coroane daneze.

Ziua lor liniștită primește însă „o întorsătură”, cum spun ei: centrul e plin de suporteri, cu polițiști și jandarmi care țin la distanță două galerii, aflate la capete diferite ale aceleiași străzi. Din discuția cu fanii află că joacă Poli Timișoara, mutată temporar la Sibiu cât i se construiește stadionul nou, cu un club mare din București. Toate detaliile corespund cu ziua meciului Poli Timișoara – Steaua, din 8 octombrie, când suporterii celor două echipe s-au luat la bătaie în centrul Sibiului. Danezii pleacă din oraș înainte de meci.

Titlul episodului („Sibiu în România și deodată călătoria noastră se oprește”) se referă la ce urmează după Sibiu: Rebekka trebuie să zboare urgent acasă de la București pentru o rudă bolnavă, iar mașina lor are nevoie de tractare și de un service pe drumul dintre Brașov și București.

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Video: 4WheelsFreedom / YouTube

Cuplul venit în plin festival de teatru

Hue și Narcis, un cuplu care filmează călătorii prin lume, au postat pe 31 octombrie un clip de aproape 13 minute despre o săptămână petrecută la Sibiu. Au venit vara, în timpul Festivalului Internațional de Teatru, așa că au văzut spectacole pe stradă și în săli. Narcis o plimbă pe Hue pe la locurile în care a studiat patru ani la Sibiu și observă că, deși clădirile au fost vopsite, „totul e cam la fel”.

Clipul trece prin Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului, cu morile și lebedele din parc, și se încheie la lacurile sărate de la Ocna Sibiului, despre care spun că sunt cel mai frumos loc pe care l-au vizitat. Descrierea explică și „ochii Sibiului”, ferestrele de pe acoperișuri. Directorul creativ al festivalului a vorbit recent, în China, despre ce face ca FITS să atragă atâția oameni.

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Video: Hue and Narcis around the world / YouTube

O mică evadare de familie, în engleză

Canalul Cera Maddie’s Nook a postat pe 4 noiembrie un vlog personal de 18 minute, „O mică evadare la Sibiu”. Drumul începe pe Valea Oltului, continuă cu apartamentul închiriat, o plimbare prin Dumbrava Sibiului, prin centrul vechi și o oprire la Promenada Mall. Autoarea pune în descriere minutajul pentru fiecare loc, ca să-l poată găsi și alți turiști. Nimic spectaculos, recunoaște chiar ea, doar amintiri dintr-o vacanță în familie.

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Video: Cera Maddie’s Nook / YouTube

Spaniolii: trei minute de toamnă și pregătiri de Crăciun

Canalul spaniol publiedos a postat un clip scurt, de trei minute, filmat în 4K, cu Sibiul de toamnă. Descrierea, scrisă în spaniolă, turcă, engleză și română, vorbește despre „orașul cu ochi pe acoperișuri”, unde magia toamnei se amestecă cu pregătirile de Crăciun. Clipul prinde perioada în care în centru au început să fie montate decorațiunile de sărbători. Târgul de Crăciun se deschide pe 13 noiembrie, iar un clasament britanic tocmai l-a pus pe primul loc în Europa.

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Video: publiedos / YouTube

Ce se repetă în clipuri

Ca și luna trecută, centrul istoric și „ochii” de pe acoperișuri sunt ce remarcă aproape toți. Apar din nou și prețurile din centru, pe care unii turiști le găsesc mari, o temă despre care am scris și când străinii au comparat prețurile din restaurante cu cele din Londra. Noutatea acestei săptămâni: transportul. Pentru cine nu are mașină, drumul de la Sibiu spre Brașov a fost pentru unul dintre vloggeri partea cea mai complicată a vizitei.

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