UPDATE 2, ora 16:44: Motociclistul a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, la nivelul mâinilor, picioarelor și feței. „Este transportat la UPU Târgu Mureș de către elicopterul SMURD, conștient”, confirmă ISU Sibiu.

UPDATE, ora 16:18: Potrivit IPJ Sibiu, motociclistul în vârstă de 18 ani, din Biertan, a suferit vătămări corporale grave și primește îngrijiri medicale de specialitate la fața locului. Polițiștii au stabilit că autobuzul condus de un bărbat de 57 de ani, din Ruja, ar fi acroșat motocicleta pe DC 13, în timp ce ambele vehicule se deplasau spre Moșna, cauzele exacte urmând să fie stabilite.

Incendiul motocicletei a fost lichidat de echipajele ISU Sibiu, iar traficul rutier este blocat total. „Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, precizează IPJ Sibiu.

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ȘTIRE INIȚIALĂ

Un accident rutier urmat de un incendiu a avut loc duminică după-amiază, în localitatea Nemșa, după ce o motocicletă a intrat în coliziune cu un autobuz. Motocicleta a luat foc în urma impactului.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD Târgu Mureș.

„ISU Sibiu intervine de urgență în localitatea Nemșa la un accident rutier urmat de incendiu. Din primele informații, o motocicletă a intrat în coliziune cu un autobuz, iar în urma acesteia motocicleta a luat foc. Motociclistul primește în aceste momente îngrijiri medicale. În autobuz se aflau 16 persoane, acestea nu au nevoie de îngrijiri medicale. Intervenția este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.

Motociclistul primește îngrijiri medicale.

Cele 16 persoane aflate în autobuz nu au nevoie de îngrijiri medicale.

Revenim cu detalii!

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