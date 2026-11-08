Câștigătorii concursului pe iarbă SKI gone WILD, desfășurat sâmbătă, 7 noiembrie, la Păltiniș Arena, au primit abonamente de sezon, potrivit clasamentelor anunțate de organizatori.

Alin Găvozdea a câștigat proba de schi masculin după o finală strânsă cu Ștefan Mirescu. Cei doi au trecut linia de sosire în aceeași secundă, iar diferența a fost stabilită la sutimi și miimi de secundă, precizează Păltiniș Arena. Christian Denghel a completat podiumul.

La snowboard feminin, Ioana Halmaghi a câștigat întrecerea după ce obținuse și cel mai bun timp din calificări la categoria snowboard. Andreea Blaga s-a clasat prima la schi feminin, iar Constantin Gîrjoabă a câștigat la snowboard masculin.

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Foto: Păltiniș Arena

Cine a urcat pe podium

Clasamentele comunicate de organizatori sunt următoarele:

Schi feminin

Locul 1 – Andreea Blaga

Schi masculin

Locul 1 – Alin Gavozdea

Locul 2 – Ștefan Mirescu

Locul 3 – Christian Denghel

Snowboard feminin

Locul 1 – Ioana Halmaghi

Locul 2 – Bianca Șerban

Locul 3 – Iulia Șerbu

Snowboard masculin

Locul 1 – Constantin Gîrjoabă

Locul 2 – Răzvan Mihu

Locul 3 – Cosmin Krech

Ocupanții primului loc au primit câte un skipass valabil pentru sezonul de iarnă. Pentru locul al doilea, premiul a fost o cartelă de 200 de puncte, iar pentru locul al treilea, o cartelă de 100 de puncte.

Start pe zăpadă, dueluri pe iarbă udă

Rezultatele completează relatarea Ora de Sibiu despre concursul de schi și snowboard pe iarbă de la Păltiniș, unde participanții au povestit cum s-au adaptat unei suprafețe diferite de pârtia obișnuită.

Competiția s-a desfășurat în sistem dual eliminatoriu, cu manșe de calificare și finale. Organizatorii au folosit cronometraj electronic, cu celule de start și sosire, pe două trasee, unul roșu și unul albastru.

Potrivit comunicatului Păltiniș Arena, primii aproximativ zece metri au fost acoperiți cu mochetă pentru schi pe uscat și cu zăpadă din rezerva conservată prin snowfarming. Traseul a continuat pe iarbă udată permanent, iar după probele de dimineață organizatorii au ales o variantă cu viraje.

„A fost o surpriză plăcută pentru toată lumea să vadă cât de bine se poate aluneca pe iarbă”, spune Radu Lungu, organizatorul competițiilor Păltiniș Arena. Acesta consideră că porțiunea cu zăpadă de la start le-a oferit concurenților viteza necesară pentru a intra pe iarbă.

După concurs, participanții și spectatorii au continuat seara la ApresSki Bar Păltiniș Arena, unde a mixat DJ FunkyDrop.

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