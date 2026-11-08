Pe scurt: La Miercurea-Ciuc s-au înregistrat minus 10,5 grade Celsius duminică, 8 noiembrie 2026, cea mai scăzută temperatură din țară. O minimă apropiată este așteptată și luni, 9 noiembrie 2026, înainte ca vremea să se încălzească treptat.

Stația meteorologică Miercurea-Ciuc a înregistrat minus 10,5 grade Celsius în dimineața de duminică, 8 noiembrie 2026, cea mai scăzută temperatură din țară. Valoarea este sub media perioadei, dar nu reprezintă un record pentru această dată, potrivit datelor furnizate AGERPRES de Paul Cioban, meteorolog de serviciu la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu.

Minima a fost consemnată în jurul orei 6:00, după care temperatura a început să crească rapid. Răcirea a fost favorizată de cerul senin, în absența norilor și a ceții, dar și de condițiile geografice specifice depresiunii.

„A fost minima cea mai scăzută din țară, minus 10,5, însă nu s-a înregistrat record”, a spus Paul Cioban. Meteorologul a precizat că vremea a fost temporar geroasă, numai în cursul dimineții.

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Temperaturile au coborât sub zero grade și în celelalte zone ale Harghitei

La Toplița au fost minus 9,9 grade Celsius, iar la Joseni termometrele au indicat minus 8,5 grade. La stația meteorologică Bucin s-au înregistrat minus 6,5 grade Celsius, în timp ce la Odorheiu Secuiesc minima a fost de minus 5,3 grade.

Aceste valori sunt obișnuite pentru județul Harghita, unde, în fiecare iarnă, se înregistrează frecvent unele dintre cele mai scăzute temperaturi din țară.

Recordul minim pentru data de 8 noiembrie la Miercurea-Ciuc este de minus 19,6 grade Celsius și a fost înregistrat în anul 1988. Temperatura măsurată în dimineața de duminică, 8 noiembrie 2026, a rămas astfel peste minima istorică a acestei date, deși s-a situat sub media perioadei.

Vremea se încălzește treptat după încă o dimineață rece

Paul Cioban a precizat că o minimă apropiată de cea de duminică este așteptată și în dimineața de luni, 9 noiembrie 2026. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, cerul va deveni noros și sunt posibile precipitații.

În perioada 12–13 noiembrie 2026, temperaturile ar urma să depășească valorile normale pentru această perioadă a anului, a arătat meteorologul.

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