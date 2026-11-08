Polițiștii au făcut duminică dimineață, 8 noiembrie, două percheziții domiciliare în județul Sibiu, într-un dosar penal privind infracțiuni silvice, adică fapte care încalcă regulile de protejare a pădurilor. Acțiunea face parte din Operațiunea Jupiter, care a ajuns în a șaptea zi și care a adus, sâmbătă, alte opt percheziții în Mediaș și în cinci localități din județ.

Descinderile au fost coordonate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, care a pus în executare, în total, cinci mandate de percheziție: două în județul Sibiu, una în Olt, una în Gorj și una în Vâlcea. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani.

▶ Vezi pagina acestui video: Percheziții în dosarul privind infracțiunile silvice – Operațiunea Jupiter

Video: IPJ Vâlcea

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Potrivit IPJ Vâlcea, la acțiune au participat polițiști de ordine publică, tehnicieni criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (mascații), sprijiniți de polițiști din județele Sibiu, Olt și Gorj. Imaginile publicate de poliție îi arată pe mascați intrând în curțile și locuințele vizate, în zori.

Persoanele vizate au fost duse la sediul poliției pentru audieri. Anchetatorii vor să stabilească toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele.

Comunicatul nu precizează în ce localități din județul Sibiu au avut loc percheziții, câte persoane sunt cercetate, ce s-a găsit la ele sau cât lemn ar fi fost tăiat ori transportat ilegal.

A treia zi la rând cu percheziții Jupiter în județul Sibiu

Este a treia zi consecutivă în care Operațiunea Jupiter ajunge în județul Sibiu. Sâmbătă, polițiștii specializați pe arme au făcut opt percheziții în Mediaș, Moșna, Curciu, Dumbrăveni, Ațel și Biertan, unde au ridicat șase arme cu aer comprimat deținute fără drept.

Cu o zi înainte, vineri, acțiunile au ajuns la Merghindeal și Iacobeni, unde polițiștii au ridicat o armă de tir sportiv.

Ce este Operațiunea Jupiter

Operațiunea Jupiter este o acțiune la nivel național, coordonată de Parchetul General și de Poliția Română, în care se fac zilnic zeci sau sute de percheziții în dosare foarte diferite: arme deținute ilegal, camătă, furturi, delapidare, produse contrafăcute, braconaj sau evaziune fiscală. Numai la începutul săptămânii, anchetatorii au făcut încă 300 de percheziții în toată țara.

Pentru ziua a șasea, sâmbătă, Parchetul General anunțase 71 de percheziții și 17 acțiuni operative la nivel național.

O săptămână cu mascați la ușă în județul Sibiu

Perchezițiile de duminică încheie o săptămână în care anchetatorii au fost foarte activi la Sibiu, în dosare separate de cel de azi. Miercuri, șapte polițiști de la Permise au fost reținuți într-un dosar de corupție privind carnetele, buletinele și înmatriculările, iar în aceeași zi au avut loc percheziții la locuința lui Dorin Cioabă.

Joi, trei femei au fost reținute după percheziții la Cisnădie și Șelimbăr, într-o schemă cu peste 1.700 de contracte de amanet false.

Efectuarea unei percheziții nu înseamnă că persoanele vizate sunt vinovate. Pe tot parcursul procesului penal, cei cercetați beneficiază de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.

Sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea

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