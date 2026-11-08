PNL a aprobat duminică, 8 noiembrie, începerea negocierilor pentru absorbția Forței Dreptei, ca primă etapă a construirii unui „Pol al Modernizării”, potrivit Mediafax și HotNews.

Decizia Biroului Politic Național deschide discuțiile dintre cele două formațiuni. Nu este vorba despre o fuziune încheiată și nici despre o revenire deja realizată a lui Ludovic Orban în PNL.

Mediafax, care citează surse G4Media, relatează că liberalii au aprobat începerea demersurilor pentru acest proiect politic, primul pas fiind negocierea fuziunii prin absorbție a Forței Dreptei de către PNL.

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Negocierile cu Forța Dreptei, primul pas spre proiectul pentru 2028

Informația a fost confirmată public de Ciprian Ciucu, iar apoi printr-un comunicat al PNL, citat de HotNews. Partidul prezintă negocierile drept prima etapă a constituirii Polului Modernizării, pe direcția stabilită la congresul din iunie 2026.

Potrivit comunicatului citat de HotNews, Ilie Bolojan le-a spus colegilor din conducere că PNL își va folosi perioada în opoziție pentru a construi o alternativă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028. Liberalii au decis și revitalizarea comisiilor de specialitate, în care vor invita specialiști din afara partidului.

Orban a condus PNL înainte de ruptura din 2021

Ludovic Orban, fost premier și fost președinte al PNL, a fondat Forța Dreptei după plecarea din partidul liberal în 2021. Demisia sa a venit după pierderea șefiei PNL în fața lui Florin Cîțu, la congresul din septembrie al acelui an, amintește HotNews.

La congresul PNL din 21 iunie 2026, unde a participat ca invitat, Orban ceruse ca liberalii din Forța Dreptei să poată reveni în partid. Votul de duminică privește însă deschiderea negocierilor, nu rezultatul lor.

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