PNL a aprobat duminică, 8 noiembrie, începerea negocierilor pentru absorbția Forței Dreptei, ca primă etapă a construirii unui „Pol al Modernizării”, potrivit Mediafax și HotNews.
Decizia Biroului Politic Național deschide discuțiile dintre cele două formațiuni. Nu este vorba despre o fuziune încheiată și nici despre o revenire deja realizată a lui Ludovic Orban în PNL.
Mediafax, care citează surse G4Media, relatează că liberalii au aprobat începerea demersurilor pentru acest proiect politic, primul pas fiind negocierea fuziunii prin absorbție a Forței Dreptei de către PNL.
Negocierile cu Forța Dreptei, primul pas spre proiectul pentru 2028
Informația a fost confirmată public de Ciprian Ciucu, iar apoi printr-un comunicat al PNL, citat de HotNews. Partidul prezintă negocierile drept prima etapă a constituirii Polului Modernizării, pe direcția stabilită la congresul din iunie 2026.
Potrivit comunicatului citat de HotNews, Ilie Bolojan le-a spus colegilor din conducere că PNL își va folosi perioada în opoziție pentru a construi o alternativă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028. Liberalii au decis și revitalizarea comisiilor de specialitate, în care vor invita specialiști din afara partidului.
Orban a condus PNL înainte de ruptura din 2021
Ludovic Orban, fost premier și fost președinte al PNL, a fondat Forța Dreptei după plecarea din partidul liberal în 2021. Demisia sa a venit după pierderea șefiei PNL în fața lui Florin Cîțu, la congresul din septembrie al acelui an, amintește HotNews.
La congresul PNL din 21 iunie 2026, unde a participat ca invitat, Orban ceruse ca liberalii din Forța Dreptei să poată reveni în partid. Votul de duminică privește însă deschiderea negocierilor, nu rezultatul lor.
Comentarii
Ultima oră
- PNL a aprobat negocierile de fuziune cu Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban acum 3 minute
- Fără curent luni, 9 noiembrie, în Cristian, Rusi și Șura Mică: programul întreruperilor acum 6 ore
- Mascații au descins la două case din județul Sibiu într-un dosar privind pădurile: Operațiunea Jupiter, ziua a șaptea / video acum 7 ore
- UPDATE Accident la Nemșa: Traficul rutier a fost reluat în condiții normale. Motociclistul transportat la spital cu arsuri grave acum 7 ore
- Referendumul de la Rășinari: prezență de 50,49% la ora 22:00. Peste jumătate dintre alegători au votat acum 8 ore