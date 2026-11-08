Rășinărenii votează duminică, 8 noiembrie, la referendumul local consultativ despre proiectul carierei de magneziu de pe Valea Dobra. În ziua votului, Ora de Sibiu a stat de vorbă cu primarul comunei, Bogdan Bucur, și cu doi localnici care au spus că au votat împotriva minei. Opiniile lor sunt personale și nu anticipează rezultatul votului.

Primarul Bogdan Bucur (stânga) și doi localnici din Rășinari, în ziua referendumului. Cadre din filmările furnizate redacției.

Primarul Bogdan Bucur și doi localnici din Rășinari, în ziua referendumului. Filmări furnizate redacției

Primarul Bogdan Bucur: „Pentru binele comunității din Rășinari”

Primarul Rășinariului, Bogdan Bucur, a spus că a venit la referendum „pentru binele comunității din Rășinari, pentru a putea fi continuate proiectele pe care noi le-am derulat de-a lungul timpului la nivelul comunității”. Întrebat dacă vede viitorul comunei în turism sau în industrie, a amintit de direcția aleasă cu ani în urmă: „Dezvoltarea noastră (…) a început acum 18 ani. Ne-am dorit dezvoltare pe turism. Am realizat trasee de drumeție, am realizat tot felul de activități”, a spus el, adăugând că votul său „a fost cu acest gând”.

Deși referendumul este consultativ, primarul spune că rezultatul contează: „Este consultativ, dar el poate spune clar direcția pe care primăria și consiliul local din Rășinari trebuie să o urmeze.” Despre ce urmează după vot, a spus: „Vom vedea după ce avem rezultatul referendumului. Vom avea pe urmă discuții.” Și a încheiat: „Vom face bineînțeles tot ce trebuie ca să punem în practică ceea ce s-a votat la acest referendum.”

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„Vorbim de copiii și nepoții noștri”

Un localnic mai în vârstă a răspuns scurt când l-am întrebat dacă vrea mina: „Nu. Normal că nu.” Pentru el, miza este viitorul generațiilor următoare: „Vorbim de copiii și nepoții noștri”, a spus. A adăugat că locurile nu îi sunt străine: „Cunosc dealurile și am fost pe la ele.”

„Un «NU» minei”: teama pentru oierit și pășunat

Al doilea localnic a spus că votează „un «NU» minei” și că are „mai multe motive”. Primul pe care l-a numit este legat de ocupația tradițională a zonei: „O să dispară tot pășunatul, tot oieritul de aicea. Este o zonă tradițională.”

Cu o trimitere la transhumanța de altădată a ciobanilor din Mărginime, a întrebat: „O să plecăm, și n-avem nici căruță cu coviltir să plecăm în țară. Unde să ne punem? Unde să ne ducem? Nu v-ați gândit așa un pic? Ajungem să facem iar transhumanță… fără să avem unde să mai venim?”

Acestea sunt opiniile unor localnici. Efectele concrete ale unei eventuale exploatări depind de forma finală a proiectului și de autorizațiile pe care le-ar obține.

Despre cum s-a ajuns la referendum și despre prezența de dimineață, puteți citi aici.

Muzică în video: “Duet Musette” Kevin MacLeod (incompetech.com). Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Muzica a fost redusă ca volum și buclată în montaj.

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