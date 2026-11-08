Pe scurt: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează duminică, 8 noiembrie 2026, Ziua Internațională a Radiologiei. Conducerea instituției prezintă rolul echipamentelor și al echipei de imagistică în diagnosticarea urgențelor și monitorizarea pacienților cu boli cronice sau oncologice.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează duminică, 8 noiembrie 2026, Ziua Internațională a Radiologiei, printr-un mesaj despre rolul investigațiilor imagistice în stabilirea diagnosticului și alegerea tratamentului. Potrivit comunicatului transmis de SCJU Sibiu, echipa Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală răspunde zi și noapte solicitărilor venite din întregul spital.

Instituția pune accent pe două componente ale activității de radiologie: echipamentele folosite pentru investigații și personalul care realizează examinările, interpretează imaginile și asigură îngrijirea pacienților.

Investigațiile CT, RMN și radiografiile digitale susțin diagnosticul

Jr. Robert Fotache, managerul SCJU Sibiu, a subliniat importanța investițiilor în tehnologie și a precizat că medicii au la dispoziție CT, RMN și sisteme de radiografie digitală.

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„Ziua Internațională a Radiologiei ne oferă prilejul de a sublinia importanța strategică a investițiilor continue în tehnologia de ultimă generație. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, ne asigurăm în permanență că medicii noștri dispun de echipamente de înaltă performanță – CT, RMN și sisteme de radiografie digitală – capabile să ofere imagini de o claritate excepțională într-un timp extrem de scurt”, a declarat managerul.

Acesta a mulțumit echipei medicale pentru activitatea desfășurată: „Dincolo de aparatură însă, resursa noastră cea mai de preț este echipa medicală. Le mulțumesc tuturor colegilor din acest departament pentru profesionalismul, rezistența și dedicarea cu care răspund, zi și noapte, solicitărilor din întreg spitalul.”

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre tratarea tumorilor, fibroamelor și arterelor înfundate fără operație clasică la Spitalul Județean Sibiu, unde sunt oferite investigații imagistice și proceduri minim invazive.

Radiologii colaborează cu secțiile pentru urgențe și cazuri cronice

Dr. Dragoș Popescu, director medical al SCJU Sibiu, a explicat că imagistica este folosită atât în urgențele critice, cât și în monitorizarea bolilor cronice sau oncologice.

„În medicina modernă, nicio decizie terapeutică majoră nu mai poate fi luată fără un suport imagistic de înaltă acuratețe. Radiologia este puntea de legătură între specialitățile clinice, fiind esențială atât în managementul cazurilor de urgență critică, cât și în monitorizarea patologiilor cronice sau oncologice”, a declarat directorul medical.

Dr. Dragoș Popescu a mai precizat: „Colaborarea interdisciplinară strânsă pe care medicii noștri radiologi o mențin cu celelalte secții garantează pacienților din întreg județul Sibiu accesul la protocoale medicale sigure, rapide și adaptate celor mai noi standarde internaționale.”

Laurențiu Ghinoiu, director de îngrijiri al SCJU Sibiu, a descris responsabilitățile asistenților medicali de radiologie și ale tehnicienilor, de la pregătirea pacienților până la respectarea normelor de radioprotecție.

„În spatele fiecărui diagnostic precis stă și o muncă imensă de coordonare și asistență directă. Asistenții medicali de radiologie și tehnicienii noștri joacă un rol esențial în calitatea actului medical: ei sunt cei care pregătesc pacienții, le oferă suport emoțional în momentele de vulnerabilitate și asigură aplicarea riguroasă a normelor de radioprotecție. Empatia combinată cu rigoarea tehnică face ca experiența pacientului în laboratoarele noastre să fie una sigură și cât mai confortabilă”, a declarat Laurențiu Ghinoiu.

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