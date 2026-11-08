Pe scurt: Limitarea telefoanelor inclusiv în pauze, controlul parental și alternativele la timpul petrecut online au fost discutate la Avrig. Psihologul Vasile Șoaită a explicat și ce înseamnă anxietatea provocată de lipsa accesului la telefon.

Avrigul este primul oraș din județul Sibiu în care a continuat dezbaterea „Ecrane vs. copilărie”, după întâlnirea organizată la Sibiu în săptămâna precedentă, împreună cu Asociația „Copii, nu ecrane”. Potrivit unei postări publicate de Raluca Turcan pe Facebook, discuția de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, a reunit părinți, elevi, directori de instituții de învățământ și cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor și ai societății civile, medici, preoți și reprezentanți ai administrației publice.

Turcan a precizat că opiniile exprimate la întâlnirea de la Sibiu i-au întărit convingerea că acestea trebuie făcute publice și folosite la elaborarea unor inițiative. La Avrig, participanții au discutat despre nevoia de conștientizare a dependenței copiilor și tinerilor de ecrane, dar și despre riscul ca aceasta să fie accentuată de comportamentul părinților.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre propunerile Ralucăi Turcan pentru limitarea telefoanelor în școli și reguli mai stricte pentru rețelele sociale, discutate la Sibiu.

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Turcan invocă date despre utilizarea problematică a rețelelor sociale

Raluca Turcan a invocat un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății potrivit căruia România ocupă primul loc din 44 de țări în privința utilizării problematice a rețelelor sociale de către adolescenți. Conform datelor prezentate de aceasta, peste 22% dintre copiii cu vârste între 11 și 15 ani prezintă simptome de dependență, față de o medie europeană de 11%.

Printre manifestările enumerate se află verificarea telefonului fără a se mai putea opri, lipsa timpului pentru teme, somnul de slabă calitate și stările de anxietate și neliniște atunci când telefonul le este luat.

La Avrig au fost discutate și alternativele pe care instituțiile le pot oferi copiilor: infrastructură și susținere pentru sport, precum și sprijin pentru programe care încurajează activitățile și pasiunile din afara mediului online. Turcan a susținut că administrațiile publice pot începe astfel de demersuri din 8 noiembrie 2026.

Psihologul Vasile Șoaită, specialist în adicții, a explicat termenul „nomofobie”, provenit din expresia „no-mobile-phone phobia”: teama sau starea de anxietate resimțită atunci când o persoană nu are acces la telefonul mobil. Potrivit relatării Ralucăi Turcan, această experiență îi privește atât pe tineri, cât și pe adulți.

Turcan a precizat că întâlnirea și inițiativele sale urmăresc utilizarea rațională a tehnologiei de către tineri, în scopuri educative. „Reglementarea reprezintă o direcție de acțiune pe care mi-am asumat-o, însă acesteia trebuie să i se adauge conștientizarea riscurilor la nivelul familiilor și adaptarea comportamentului în consecință”, a transmis aceasta.

Printre inițiativele prezentate la dezbatere se află limitarea accesului la telefoanele mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, de la învățământul preșcolar până la liceu. Turcan propune și obligativitatea monitorizării audio-video în spațiile comune din incinta școlilor, precum și consiliere psihologică pentru copiii implicați în acte de violență.

Alte propuneri vizează controlul parental, până la o anumită vârstă, asupra conturilor de pe rețelele sociale și a conținutului accesat, precum și stabilirea unor responsabilități clare pentru platforme.

Din discuțiile de la Avrig a rezultat și ideea unei campanii de conștientizare în audiovizual, susținute de CNA, asemănătoare celor care promovează un stil de viață sănătos. Turcan a apreciat că un astfel de demers, realizat profesionist, ar putea avea impact în rândul părinților.

Întâlnirea de la Avrig a fost organizată cu sprijinul primarului Adrian David și al viceprimarului Ciprian Stoișor, cărora Raluca Turcan le-a mulțumit pentru disponibilitate și sprijin.

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