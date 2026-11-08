Locuitorii din comuna Rășinari, județul Sibiu, sunt chemați astăzi la referendum, după ce proiectul unei cariere de magneziu pe Valea Dobra a stârnit proteste în Mărginimea Sibiului. Oamenii sunt întrebați dacă sunt de acord cu exploatările miniere pe teritoriul comunei. Cele trei secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor rămâne deschise până la ora 23:00.

Din cei 4.431 de alegători înscriși pe listele permanente, cel puțin 1.330 trebuie să se prezinte la urne pentru ca referendumul să fie valabil. Mai trebuie îndeplinită o condiție pentru validarea rezultatului. Cel puțin 1.108 voturi trebuie să fie valabil exprimate. Cu puțin înainte de ora 09:00, votaseră puțin peste 100 de persoane.

Referendumul a fost organizat după ce compania Mineral Proiect Invest a obținut, în septembrie, licența pentru exploatarea rocilor bogate în magneziu din Valea Dobra. Investitorul vrea să deschidă o carieră de suprafață, unde roca ar urma să fie extrasă și concasată, apoi transportată la o uzină de procesare. Compania estimează că zăcământul are peste 50 de milioane de tone de rocă și că extracția ar ocupa aproximativ șapte hectare într-un scenariu de funcționare pe 20 de ani.

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Cariera este estimată la 25 de milioane de euro, iar investiția totală, care include și uzina, ar putea ajunge la 425 de milioane de euro. Fabrica urma să fie construită inițial la Săliște, însă Consiliul Local a respins în unanimitate, pe 28 septembrie, cererea de concesionare a celor 10 hectare solicitate de companie. Investitorul caută acum un alt amplasament în zona Sibiului.

Proiectul a scos oameni în stradă la Rășinari, Săliște și Sibiu. Localnicii se tem că exploatarea va aduce praf și zgomot și că ar putea afecta sursele de apă, peisajul și turismul. În dezbatere a fost ridicată și problema prezenței azbestului în rocă. Investitorul susține că analizele făcute până acum pe probele studiate nu au identificat minerale azbestiforme. Impactul carierei asupra mediului urmează să fie evaluat în procedura de autorizare.

La sfârșitul lunii octombrie, Primăria Rășinari a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ, invocând referendumul aflat atunci în pregătire. Votul de duminică are caracter consultativ în raport cu deciziile autorităților naționale. Dacă scrutinul este validat, rezultatul va consemna oficial poziția comunității. Pentru a deschide cariera, compania mai are nevoie de acordul de mediu și de celelalte autorizații prevăzute de lege.

Ce transmite Autoritatea Electorală Permanentă

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe prezenta.roaep.ro. Sistemul de monitorizare a prezenței și de prevenire a votului ilegal este asigurat de AEP împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

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Momentul votului la secția 333 din Rășinari

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Secția de votare 333 din Rășinari

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Alegători la secția 333 din Rășinari

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Observatorii acreditați pot sta în secții și pot asista la toate operațiunile, inclusiv la numărarea voturilor. Ei pot filma și fotografia, fără să încalce secretul votului, precizează AEP.

Ordinea în zona secțiilor este asigurată de circa 30 de polițiști și jandarmi, mobilizați de IPJ Sibiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu între 6 și 8 noiembrie. Cei care nu au act de identitate valabil își pot face buletinul chiar în ziua votului, la ghișeele cu program special.

Cronologia: cum s-a ajuns la referendum

2020. Mineral Proiect Invest SA (MPI Magnesium) obține licența de explorare a perimetrului de roci magnezitice Valea Dobra, de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG). Firma este controlată majoritar de familia Bîlteanu. Explorarea se desfășoară între 2021 și 2025.

Martie 2026. Proiectul așteaptă avizele de la București. Primarul din Rășinari spune că proiectul ar putea afecta turismul.

Aprilie 2026. Compania își prezintă planurile: o carieră exploatată timp de 20 de ani, cu funicular și camioane electrice.

3–7 septembrie 2026. MPI obține licența de concesiune pentru exploatare, prin Ordinul ANRMPSG nr. 529 din 3 septembrie, publicat în Monitorul Oficial pe 7 septembrie.

22–28 septembrie 2026. Încep protestele în Mărginimea Sibiului. O petiție împotriva proiectului strânge peste 2.000 de semnături. Pe 28 septembrie, Consiliul Local Săliște respinge concesionarea terenului pentru uzină.

30 septembrie 2026. După o ședință tensionată, Consiliul Local Rășinari votează organizarea referendumului pe 8 noiembrie.

5 octombrie 2026. Trei organizații de mediu cer revocarea licenței și susțin că în spatele carierei s-ar afla o uzină chimică.

18 octombrie 2026. Aproximativ 20 de oameni protestează în Piața Mare din Sibiu împotriva carierei.

22–28 octombrie 2026. Directorul general al MPI Magnesium, Andrei Degeratu, face mai multe anunțuri la „Interviurile Ora de Sibiu”. Compania ia în calcul reducerea perimetrului de la 915 la sub 100 de hectare, spune că merge mai departe indiferent de rezultatul referendumului, renunță la Săliște pentru uzină și propune comunei un fond de până la un milion de euro pe an din 2027.

23 octombrie 2026. Primarul Bogdan Bucur anunță că a primit amenințări și că a depus plângere penală. În aceeași zi, Primăria Rășinari cere retragerea proiectului de hotărâre de Guvern prin care zăcământul ar fi trecut în domeniul public al statului.

3 noiembrie 2026. Primarul anunță certificatul de urbanism cu răspuns negativ, ridicat de companie pe 30 octombrie.

8 noiembrie 2026. Rășinărenii votează.

Ora de Sibiu revine cu date despre prezența la vot și cu rezultatul referendumului.

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