Referendumul de la Rășinari privind exploatările miniere a depășit pragul de prezență de 30%. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP), până la ora 18:00 au votat 1.954 de persoane din cei 4.431 de alegători înscriși pe listele permanente, adică o prezență de 44,10%.

Pragul minim, de 1.330 de votanți, a fost atins puțin înainte de ora 15. Secțiile de votare rămân deschise până la ora 23:00, iar rășinărenii răspund cu „DA” sau „NU” la întrebarea „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”. Consultarea a pornit de la proiectul carierei de magneziu de pe Valea Dobra, al companiei Mineral Proiect Invest.

Prezența la referendumul din Rășinari, oră cu oră

Votul a pornit lent dimineața și s-a accelerat după ora 10. Cele mai multe voturi s-au strâns între orele 12 și 13, când au mers la urne 252 de localnici. Între 17 și 18 au mai votat 201.

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ora 08:00 – 25 de votanți (0,56%)

– 25 de votanți (0,56%) ora 09:00 – 124 de votanți (2,80%)

– 124 de votanți (2,80%) ora 10:00 – 296 de votanți (6,68%)

– 296 de votanți (6,68%) ora 11:00 – 496 de votanți (11,19%)

– 496 de votanți (11,19%) ora 12:00 – 702 votanți (15,84%)

– 702 votanți (15,84%) ora 13:00 – 954 de votanți (21,53%)

– 954 de votanți (21,53%) ora 14:00 – 1.156 votanți (26,09%)

– 1.156 votanți (26,09%) ora 15:00 – 1.383 de votanți (31,21%)

– 1.383 de votanți (31,21%) ora 16:00 – 1.580 de votanți (35,66%)

– 1.580 de votanți (35,66%) ora 17:00 – 1.753 de votanți (39,56%)

– 1.753 de votanți (39,56%) ora 18:00 – 1.954 de votanți (44,10%)

Sursa: AEP (prezenta.roaep.ro) / Grafic: Ora de Sibiu

Pe intervale orare, cei mai mulți rășinăreni au mers la vot între orele 12 și 13 (252 de votanți). Din ora 10, ritmul s-a menținut în jur de 200 de votanți pe oră, cu o singură scădere mai vizibilă între 16 și 17 (173).

Sursa: AEP (prezenta.roaep.ro) / Grafic: Ora de Sibiu

Din totalul votanților, 1.920 au votat pe listele permanente, 33 pe listele suplimentare, iar o persoană a solicitat urna mobilă.

Unde s-a votat cel mai mult: situația pe cele trei secții

Căminul Cultural Rășinari – 725 de votanți din 1.429 înscriși (50,73%)

– 725 de votanți din 1.429 înscriși (50,73%) Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” – 638 de votanți din 1.474 înscriși (43,28%)

– 638 de votanți din 1.474 înscriși (43,28%) Școala Gimnazială „Octavian Goga” – 591 de votanți din 1.528 înscriși (38,68%)

Cine a mers la vot: femeile și cei între 45 și 64 de ani

Femeile sunt majoritare la urne: 1.050 de votante, față de 904 bărbați. Cea mai activă categorie de vârstă este cea între 45 și 64 de ani, cu 832 de votanți, peste 42% din total. Urmează vârstnicii de peste 65 de ani (418), cei între 35 și 44 de ani (358), cei între 25 și 34 de ani (195) și tinerii între 18 și 24 de ani (151).

Prezența nu e suficientă: a doua condiție de validare

Potrivit Legii 3/2000 privind organizarea referendumului, consultarea este validă dacă sunt îndeplinite două condiții. Prima, prezența de cel puțin 30% din alegătorii de pe listele permanente, este deja atinsă. A doua cere ca voturile valabil exprimate să reprezinte cel puțin 25% din alegătorii înscriși pe listele permanente, adică minimum 1.108 voturi valabile.

Pragul de 25% nu se referă la numărul celor care votează „DA” sau „NU”, ci la toate buletinele valabile, indiferent de opțiune. Din cei 1.954 de votanți de până acum, condiția ar fi ratată doar dacă peste 846 de buletine ar fi anulate. Acest lucru se va ști abia după numărarea voturilor.

Dacă referendumul este validat, rezultatul se stabilește după majoritatea voturilor valabil exprimate. AEP publică în timp real doar prezența la vot, nu și opțiunile alegătorilor: câți au votat „DA” și câți „NU” se va afla după închiderea urnelor, la ora 23:00, din procesele-verbale ale birourilor electorale.

Contextul: certificat de urbanism respins și un vot consultativ

Referendumul a fost aprobat de Consiliul Local pe 30 septembrie, după o ședință tensionată în care localnicii au cerut să decidă ei, iar data votului a fost fixată pentru 8 noiembrie. La începutul lunii, Primăria Rășinari a emis cu răspuns negativ certificatul de urbanism pentru cariera de magneziu, invocând tocmai procedura referendumului.

Votul are caracter consultativ, însă primarul Bogdan Bucur a spus că administrația va respecta rezultatul. Ce au declarat primarul și localnicii la urne puteți citi aici. Ordinea în ziua votului este asigurată de aproximativ 30 de polițiști și jandarmi.

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