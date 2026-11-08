Pe scurt: Circulația rutieră în zona centrală a orașului Cisnădie va fi restricționată temporar începând de luni, 9 noiembrie 2026, ora 09:00. Măsura este necesară pentru repararea carosabilului și pregătirea Pieței Revoluției pentru evenimentele din decembrie.

Circulația rutieră în centrul Cisnădiei va fi restricționată temporar începând de luni, 9 noiembrie 2026, ora 09:00, potrivit unui anunț publicat de Primăria Orașului Cisnădie.

Restricțiile sunt impuse pentru lucrări de reparație a carosabilului și pentru amenajarea Pieței Revoluției, unde sunt prevăzute evenimente în luna decembrie.

Restricțiile sunt temporare.

Măsura are caracter provizoriu și este necesară pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții de siguranță.

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În mesajul adresat cetățenilor, autoritățile le mulțumesc pentru înțelegere și își cer scuze pentru eventualele inconveniente create de restricționarea circulației.

Anunțul nu precizează o dată pentru ridicarea restricțiilor. Instituția a transmis că va reveni cu informații despre finalizarea lucrărilor și reluarea circulației rutiere.

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