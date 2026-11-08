Pompierii sibieni intervin duminică dimineață, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Sibiu, pentru îndepărtarea unor țigle aflate în pericol de cădere.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare și o autoscară.
„Pompierii sibieni intervin cu o autospecială de descarcerare și cu o autoscară, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Sibiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție (țigle) aflate în pericol de cădere. Intervenția este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.
Intervenția pompierilor este în desfășurare.
Revenim cu detalii!
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