Tratamentele care salvează viața unui pacient cu cancer pot pune, uneori, presiune pe inimă. La granița dintre cele două specialități s-a dezvoltat cardio-oncologia, iar Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a fost prezentă, cu două lucrări, la Cursul de Cardio-Oncologie al Societății Române de Cardiologie, organizat la Craiova.

Informația a fost făcută publică de spital duminică, 8 noiembrie, pe pagina sa de Facebook.

Cursul de Cardiooncologie de la Craiova, 6-7 noiembrie 2026. Foto: SCJU Sibiu

Minodora Teodoru, în sesiunea „Cardio-Oncology Challenge”

Conf. univ. dr. Minodora Teodoru a susținut o prezentare în sesiunea Cardio-Oncology Challenge. Potrivit spitalului, aceasta a vorbit specialiștilor despre provocările și particularitățile îngrijirii cardiovasculare a pacienților care au și o boală oncologică.

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Un poster semnat de un medic rezident

Din echipa sibiană a făcut parte și dr. Sabina Sasu, medic rezident în cardiologie, care a participat la curs cu un poster științific.

SCJU Sibiu spune că cele două lucrări pornesc din experiența clinică a medicilor de la Cardiologie și din preocuparea lor pentru felul în care sunt tratați pacienții oncologici cu probleme cardiovasculare. Conducerea spitalului le-a felicitat public pe cele două doctorițe.

Pentru bolnavii de cancer, urmărirea inimii înainte, în timpul și după tratament devine tot mai mult parte din îngrijirea obișnuită. Spitalul descrie cardio-oncologia drept un domeniu de „importanță tot mai mare în medicina actuală”, iar prezența medicilor săi la astfel de cursuri înseamnă că experiența de la Sibiu ajunge în discuția de specialitate de la nivel național.

Despre felul în care lucrează Clinica de Cardiologie a Spitalului Județean puteți citi și Inimi salvate la Sibiu: cum funcționează „motorul” cardiologiei de la Spitalul Județean.

Sursa: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Foto: SCJU Sibiu

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