Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni, 9 noiembrie, în România, ca parte a unui turneu în regiunea Mării Negre. Va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar în aceeași zi se va întâlni și cu premierul Luca Niculescu, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială și agendei publicate de Bruxelles, informează Digi24.

Programul de la Cotroceni

Nicușor Dan o primește pe șefa Comisiei Europene luni, la ora 15:30. Cei doi încep cu o discuție tête-à-tête și continuă cu convorbiri oficiale.

În jurul orei 17:00 sunt programate declarații de presă comune ale celor doi oficiali.

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Întâlnire și cu premierul Luca Niculescu

Tot luni, potrivit agendei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen are o întâlnire cu premierul Luca Niculescu. Ora și locul întâlnirii nu au fost precizate în anunțul făcut public până acum.

Turneul la Marea Neagră continuă în Bulgaria

După România, președinta Comisiei Europene merge în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev. Vizita are loc la scurt timp după alegerile prezidențiale din Bulgaria, câștigate de Iliana Iotova.

Nu e prima vizită a Ursulei von der Leyen alături de Nicușor Dan: pe 1 septembrie 2025, președinta Comisiei Europene a fost primită de șeful statului la Constanța, unde cei doi au vizitat portul și baza militară Mihail Kogălniceanu.

În ultimele zile, Comisia Europeană a fost în atenție și prin alte dosare, de la acuzațiile la adresa TikTok privind feedul For You până la regulile pentru mașinile pe benzină după 2035.

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