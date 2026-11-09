Pe scurt: Înainte să devină una dintre vocile jazzului românesc, Florian Lungu voia să fie inginer. A ajuns la Radio după un concurs câștigat de Florin Bogardo și a construit o carieră care a legat radioul, televiziunea și scenele festivalurilor.

Florian Lungu a murit la 83 de ani, luni, 9 noiembrie 2026. Realizator de emisiuni de radio și televiziune, compozitor, muzicolog, profesor, pianist și aranjor de teme de jazz, „Moșu”, așa cum era cunoscut în lumea muzicală, și-a legat numele de aproape toate festivalurile și concertele de jazz din România de la sfârșitul anilor ’70, potrivit Adevărul.

Vestea morții sale a fost anunțată de bunul său prieten Mike Godoroja, alături de care a prezentat emisiuni la TVR. Acesta a scris pe Facebook: „Nu știu cum să scriu acest text… A plecat Florian Lungu…Moșu…”. Potrivit mesajului, decesul a survenit în dimineața de luni, 9 noiembrie 2026.

Florian Lungu a ajuns la Radio în 1967, ca redactor muzical

Născut la 5 ianuarie 1943, în București, Florian Lungu provenea dintr-o familie de muzicieni. Tatăl său era compozitor și dirijor de cor, iar mama sa era pianistă și unul dintre fondatorii corului Madrigal.

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Pasionat de tehnică, și-a dorit inițial să devină inginer. A studiat o vreme pianul, iar în 1960 a fost admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, actuala Universitate Națională de Muzică.

În 1966 a absolvit examenul de stat la Conservator. După satisfacerea serviciului militar cu termen redus, a lucrat ca profesor la Liceul de Muzică din Giurgiu, în perioada 1966–1967.

În 1967 a participat la un concurs pentru postul de maestru de sunet la Radio. Concursul a fost câștigat de contracandidatul său, Florin Bogardo, iar Lungu a intrat în instituție ca redactor muzical.

Între 1967 și 1970 a lucrat la secția creație-repertoriu, apoi, din 1970, a fost redactor și realizator de emisiuni la secția de muzică ușoară și jazz a Radiodifuziunii.

La început, nu a reușit să impună o emisiune cu profil de jazz. Potrivit informațiilor Rador preluate în materialul-sursă, contextul era marcat de plecarea lui Cornel Chiriac în Germania, unde acesta continua, la Radio Europa Liberă, emisiunile de jazz realizate anterior în țară.

Florian Lungu a realizat „Estrada duminicală”, o emisiune cu muzică și texte umoristice pe care le scria pentru Dem Rădulescu sau Rodica Mandache. În acea perioadă a reușit să introducă în programul tipărit al radioului un ciclu de jazz românesc.

A prezentat festivaluri la Sibiu și în alte orașe din țară

Florian Lungu a organizat sau coorganizat zeci de festivaluri și concerte în București și în țară. Din 1977, a prezentat majoritatea festivalurilor și concertelor de jazz și blues din Capitală și din alte centre culturale.

Printre orașele în care a prezentat festivaluri se numără București, Sibiu, Brașov, Cluj, Iași, Costinești, Craiova, Satu Mare, Galați, Timișoara, Arad, Gărâna, Lugoj, Jimbolia, Victoria și Piatra Neamț.

A susținut comunicări științifice, referate, conferințe și expuneri ilustrate audio-video în cluburi de jazz. Activitatea sa radiofonică a inclus și emisiuni de muzică pop, electronică, rock, simfonică și corală.

La 2 aprilie 2009 a revenit la televiziune alături de Mihai Godoroja. Cei doi au semnat emisiunea săptămânală „Unora le place”, difuzată mai întâi pe TVR 1, apoi pe TVR 2.

Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Florian Lungu a scris muzică simfonică, de cameră și muzică ușoară.

Pentru activitatea de realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune i-a fost acordat titlul de „profesionist de excepție”.

În 2003, Consiliul Național al Audiovizualului i-a oferit „Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală”, în cadrul festivității de acordare a distincțiilor pentru anul 2002. Tot în 2003, a primit din partea Președinției României Ordinul „Meritul Cultural în rang de Cavaler”.

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