Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat luni, 9 noiembrie, la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru un viol și trei agresiuni sexuale, la Londra.

Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit vinovat joi, 5 noiembrie, de un juriu de la Southwark Crown Court, după un proces de patru săptămâni. A fost condamnat pentru violul unei tinere de 21 de ani, fană a sa, comis în 2009, și pentru trei agresiuni sexuale între 2004 și 2009: într-un bar, la un post de radio și într-un studio de televiziune. Juriul l-a achitat în cazul altor două acuzații de viol și al unei tentative de agresiune indecentă. Brand a negat toate acuzațiile.

Pedeapsa

Potrivit BBC, citat de Radio România, pentru viol Brand a primit 9 ani de închisoare. Cele trei pedepse pentru agresiune sexuală, de 18 luni, 9 luni și 8 luni, se execută simultan, așa că la cei 9 ani se adaugă 18 luni, adică 10 ani și 6 luni în total.

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Brand va executa cel puțin două treimi din pedeapsă, adică 7 ani, în care se numără și zilele deja petrecute în detenție. După aceea poate fi eliberat sub supraveghere, dar va fi readus în închisoare dacă încalcă obligațiile impuse. Numele lui va fi trecut și în registrul persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale.

Judecătorul a vorbit de un prădător sexual

Judecătorul Joel Bennathan a spus, potrivit France 24, că în timp ce Brand devenea celebru, el era deja un „prădător sexual” și că a arătat o nepăsare arogantă față de dreptul oricărei femei de a refuza. Magistratul a considerat sentința justă și proporțională cu gravitatea faptelor și a elogiat curajul femeilor care au depus mărturie.

Înainte de pronunțare, patru dintre femeile care au făcut plângere au vorbit despre efectele faptelor asupra vieții lor, relatează NPR. Trei declarații au fost citite de procurori, iar o femeie a vorbit în sală, din spatele unui paravan. Una dintre ele a povestit că a purtat 20 de ani un sentiment de rușine nemeritată, iar alta l-a numit pe Brand un prădător sexual fără remușcări. Identitatea celor șase reclamante este protejată prin lege pe viață.

La proces, acuzarea l-a descris pe Brand drept un prădător sexual calculat și manipulator. Apărarea a susținut, în ședința de sentință, că Brand este „o persoană fundamental diferită” față de cea din perioada faptelor.

Alte cercetări și o nouă acuzație publică

După verdict, Poliția Metropolitană a anunțat că Brand este cercetat pentru alte două acuzații de viol. Anchetatorii îi îndeamnă pe cei care nu au vorbit încă cu poliția să se prezinte.

Luni, după sentință, producătoarea de televiziune Jemima Goldsmith, cunoscută și ca Jemima Khan, a scris pe X că Brand a agresat-o fizic în perioada în care au fost împreună. Ea a vorbit despre „violență, control coercitiv și abuz” și a spus că în 2014 a chemat poliția pentru ca el să fie scos din casa ei, dar nu a depus plângere atunci, de teama atenției presei asupra copiilor ei, pe atunci adolescenți, relatează The Guardian.

De la comedie la banca acuzaților

Brand a ajuns cunoscut la începutul anilor 2000 ca stand-up comedian și prezentator de televiziune și radio, inclusiv la BBC Radio 2, între 2006 și 2008. A jucat apoi în filme hollywoodiene precum „Forgetting Sarah Marshall” și „Get Him to the Greek” și a fost căsătorit pentru scurt timp cu cântăreața Katy Perry. În ultimii ani s-a mutat în Florida și a devenit comentator online, cu un public numeros pe rețelele sociale, iar în 2024 s-a botezat creștin.

Ancheta a pornit după ce, în septembrie 2023, The Sunday Times, The Times și emisiunea Dispatches de la Channel 4 au publicat acuzațiile mai multor femei. Brand a fost inculpat în aprilie 2025 și a pledat nevinovat în luna mai a aceluiași an. Procesul a început în octombrie 2026. Brand a susținut în fața instanței că relațiile sexuale au fost consimțite și că acuzațiile fac parte dintr-o campanie coordonată împotriva lui.

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