Pe scurt: Câștigurile din titlurile TEZAUR sunt neimpozabile, iar subscrierile pot fi făcute online, la Trezorerie sau la Poștă. Cei care aleg Ghișeul.ro au un termen mai scurt decât cei care merg la ghișeele Trezoreriei.

O nouă ediție de titluri de stat TEZAUR este disponibilă începând de luni, 9 noiembrie 2026, până la 4 decembrie 2026. Investitorii pot alege maturități de un an, trei ani sau cinci ani, cu dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv, 7,50%, potrivit HotNews.ro.

Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată, fără certificate pe hârtie.

Termenele de cumpărare diferă între platformele online, Trezorerie și Poștă

Prin platforma Ghișeul.ro, titlurile pot fi cumpărate în perioada 9 noiembrie – 2 decembrie 2026.

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Persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot subscrie online, în perioada 9 noiembrie – 3 decembrie 2026, pentru titlurile lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile disponibile online includ deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului aleasă de acesta, subscrierea pentru titluri TEZAUR și transferul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Informațiile despre procedură sunt disponibile în materialele „Ghid Tezaur online” și „Tezaur online”.

La sediile unităților Trezoreriei Statului, perioada de subscriere este 9 noiembrie – 4 decembrie 2026.

Prin subunitățile Poștei Române, titlurile pot fi cumpărate între 9 noiembrie și 3 decembrie 2026 în mediul urban, respectiv între 9 noiembrie și 2 decembrie 2026 în mediul rural.

Dobânda se plătește anual, iar titlurile pot fi răscumpărate în avans

Dobânda anuală este neimpozabilă și se plătește la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile emise în cadrul programului TEZAUR sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans.

Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Subscrierile deja efectuate pot fi anulate numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Pot investi persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Banii obținuți de Ministerul Finanțelor din această emisiune vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt publicate la secțiunea „Titluri de stat” și pe site-ul Poștei Române.

Achiziția titlurilor de stat prin Ghișeul.ro a fost introdusă de Ministerul Finanțelor în martie 2025, când a fost lansată prima ediție disponibilă prin această platformă pentru cetățenii români care au cont și dețin un card de debit.

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