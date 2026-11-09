Ambele unități ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt oprite luni seara, 9 noiembrie 2026. Producția de energie nucleară a României a ajuns din nou la zero, potrivit datelor de pe piață și anunțurilor Nuclearelectrica.

Dimineață, centrala părea pe drumul revenirii: Unitatea 1 fusese resincronizată la SEN, iar pentru Unitatea 2 începuse secvența de pornire, cu estimare de intrare în funcțiune marți. Seara, situația s-a schimbat.

Unitatea 1, deconectată la 17:57 din cauza unei defecțiuni

SN Nuclearelectrica a anunțat la Bursa de Valori București că Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seara de 9 noiembrie 2026. Cauza: o defecțiune în partea clasică (nenucleară) a unității, fără impact asupra securității nucleare, a personalului sau a mediului.

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Potrivit datelor Transelectrica citate de Antena 3, oprirea neprogramată a Unității 1 a avut loc la ora 17:57. Sursele Antena 3 spun că nu a mai putut fi menținut vidul necesar la condensatorul turbinei, ambele ejectoare ale sistemului fiind defecte. Nuclearelectrica vorbește oficial despre o defecțiune în partea clasică a reactorului.

Unitatea 2, oprită din nou din cauza Dunării

Unitatea 2, care trebuia să intre în funcțiune marți, s-a oprit accidental după ce nivelul Dunării a scăzut din nou, potrivit informațiilor transmise de Nuclearelectrica și preluate de G4Media și Radio Constanța. În jurul orei 19:00, niciun reactor nu mai producea energie.

Directorul tehnic, schimbat de la 1 decembrie

Nuclearelectrica anunță că, începând cu 1 decembrie 2026, directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Directorul general Mihai Gioară a spus că în acest an centrala a avut indisponibilități neplanificate din cauza disfuncționalităților la sistemele tehnice auxiliare și că va urma un plan de remediere operațională, cu verificarea procedurilor de mentenanță. Cauza de profunzime a evenimentului va fi analizată într-un raport ulterior.

Specialiștii centralei lucrează simultan la remedierea Unității 1 și la pornirea Unităților 1 și 2, pentru reconectarea la SEN cât mai curând.

Ministerul Energiei anunță că monitorizează permanent situația. Ministrul Dumitru Chisăliță este în contact direct cu conducerea Nuclearelectrica.

Surse: Nuclearelectrica (raport BVB) via Agerpres;

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