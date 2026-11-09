Pe scurt: Poliția ungară a anunțat percheziții și arestări în mai multe localități, fără să indice în comunicatul citat numele persoanelor implicate. Informația despre Aron Orban a fost publicată de site-ul Kontroll.

Aron Orban, fratele fostului premier ungar Viktor Orbán, ar fi fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane, potrivit unor informații din presă preluate de actualul prim-ministru, Peter Magyar, relatează Mediafax.

„Potrivit informațiilor apărute în presă, fratele lui Viktor Orbán, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane”, a scris Peter Magyar pe Facebook, potrivit Le Figaro.

Informația provine dintr-un articol publicat de Kontroll, un site de știri deținut de fratele premierului ungar. Anunțul lui Magyar se bazează pe această relatare de presă.

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Poliția ungară a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, dimineața, că mai multe persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni desfășurate în două dosare penale aflate în curs de investigare.

Acțiunile au avut loc în două localități și într-un oraș din regiunea învecinată Pest.

„În prezent se efectuează percheziții la domiciliile persoanelor implicate”, se arată în comunicatul poliției. Instituția a transmis că va oferi mai multe detalii despre presupusele infracțiuni în după-amiaza de luni, 9 noiembrie 2026. Comunicatul citat nu precizează numele persoanelor arestate.

Conservatorul pro-european Peter Magyar a ajuns la putere în mai 2026, cu promisiunea de a desființa sistemul Orbán și de a combate corupția care a subminat țara în anii de regim iliberal.

Trei foști miniștri se află în arest, printre care și György Matolcsy. Acesta a condus banca centrală timp de 12 ani și a fost considerat cândva de Orbán drept „mâna sa dreaptă”.

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