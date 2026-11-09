Pe scurt:
Două poduri din Apoldu de Jos și Ludoș urmează să fie deschise circulației în noiembrie și decembrie. Investiția în DJ 106G este de 76,4 milioane de lei.
Modernizarea DJ 106G, pe sectorul Apoldu de Jos – Dealul Bogatului, a ajuns la un stadiu de execuție de 75%, potrivit Consiliului Județean Sibiu.
Din totalul de 13,5 kilometri, 10 kilometri sunt deja asfaltați, iar pe patru kilometri a fost turnat și al doilea strat de asfalt.
În paralel cu asfaltarea drumului, în Apoldu de Jos, Ludoș și Gusu se lucrează la trotuare, podețe și accesele către proprietăți.
În ceea ce privește podurile, Consiliul Județean anunță că cel de-al doilea pod din Apoldu de Jos va fi deschis circulației la jumătatea lunii noiembrie 2026. Podul din Ludoș urmează să fie deschis în decembrie 2026.
Investiția are o valoare de 76,4 milioane de lei și beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul „Anghel Saligny”. Contribuția din bugetul Consiliului Județean Sibiu este de 11,21 milioane de lei.
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