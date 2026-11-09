UPDATE: Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că accidentul s-ar fi produs după ce o femeie în vârstă de 51 de ani, din Avrig, care conducea un autoturism pe strada Samuel Brukenthal, la intersecția cu strada Gheorghe Lazăr, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui ATV condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, tot din Avrig.
Potrivit ISU Sibiu, în urma impactului, bărbatul a suferit multiple traumatisme, acesta fiind transportat la UPU Sibiu, conștient.
Traficul rutier în zonă se desfășoară în condiții normale.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Un accident rutier în care au fost implicate o mașină și un ATV s-a produs luni, 9 noiembrie, în jurul orei 14:30, pe strada Gheorghe Lazăr din Avrig.
În urma impactului, ATV-ul s-a răsturnat pe partea carosabilă, iar conducătorul acestuia a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.
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