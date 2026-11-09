Pe scurt:
Un șofer din Olt a fost oprit noaptea pe strada Șelimbărului, iar un localnic din Orlat a fost verificat pe DJ 106E. Ambii au ajuns la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Doi șoferi opriți în trafic în Cisnădie și Orlat, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, și duminică, 8 noiembrie 2026, sunt cercetați penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, potrivit IPJ Sibiu.
La Cisnădie, polițiștii au oprit un autoturism duminică, 8 noiembrie 2026, în jurul orei 02:30, pe strada Șelimbărului. La volan se afla un bărbat de 32 de ani, domiciliat în județul Olt. Testarea acestuia a indicat 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Celălalt șofer a fost oprit sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, de polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat. Controlul a avut loc pe DJ 106E, în Orlat, iar autoturismul era condus de un localnic de 56 de ani.
În cazul său, aparatul de testare a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.
După testările alcoolscopice, ambii bărbați au fost însoțiți la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
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