Pe scurt: Un șofer din Olt a fost oprit noaptea pe strada Șelimbărului, iar un localnic din Orlat a fost verificat pe DJ 106E. Ambii au ajuns la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Doi șoferi opriți în trafic în Cisnădie și Orlat, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, și duminică, 8 noiembrie 2026, sunt cercetați penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, potrivit IPJ Sibiu.

La Cisnădie, polițiștii au oprit un autoturism duminică, 8 noiembrie 2026, în jurul orei 02:30, pe strada Șelimbărului. La volan se afla un bărbat de 32 de ani, domiciliat în județul Olt. Testarea acestuia a indicat 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Celălalt șofer a fost oprit sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, de polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat. Controlul a avut loc pe DJ 106E, în Orlat, iar autoturismul era condus de un localnic de 56 de ani.

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În cazul său, aparatul de testare a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După testările alcoolscopice, ambii bărbați au fost însoțiți la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

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