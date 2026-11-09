Pe scurt: Atacatorul a tras dintr-o mașină în Piața Centrală, înainte de a fi rănit grav de polițiști. Alte trei cadavre au fost găsite ulterior la domiciliul său.

Autorul atacului armat din Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 16 răniți, a murit la spital, a anunțat poliția poloneză luni, 9 noiembrie 2026, dimineața. Informația este relatată de Reuters și AFP, potrivit AGERPRES.

Poliția voievodatului Polonia Mică, din sudul țării, a comunicat decesul printr-un mesaj publicat pe platforma X. Atacatorul se afla la spital după ce fusese rănit grav de polițiști.

Atacul a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în Piața Centrală a orașului Cracovia. Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a deschis focul dintr-o mașină.

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Potrivit ultimului bilanț, focurile de armă au ucis șase persoane și au rănit cel puțin alte 16. Polițiștii au tras apoi asupra atacatorului, rănindu-l grav.

Incidentul este descris drept unul fără precedent în Polonia. Cracovia, un important reper turistic al țării, este capitala voievodatului Polonia Mică.

Ulterior, la domiciliul suspectului au fost descoperite încă trei cadavre, a declarat prim-ministrul Donald Tusk. Se crede că persoanele găsite moarte ar fi membri ai familiei atacatorului.

Parchetul polonez a anunțat duminică, 8 noiembrie 2026, deschiderea unei anchete privind o acțiune cu „caracter terorist”. Ancheta vizează uciderea celor șase persoane la Cracovia, faptă descrisă de procurori ca fiind o infracțiune teroristă.

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