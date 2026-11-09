Documentația de mediu pentru sectorul Boița–Cornetu al autostrazii A1 Sibiu – Pitești va fi analizată pe 11 noiembrie 2026, la Sibiu, potrivit convocatorului emis de Direcția Județeană de Mediu.

Ședința este programată la ora 14:00, la sediul instituției de pe strada Hipodromului, nr. 2A. Convocatorul, datat 6 noiembrie, vizează întrunirea Comitetului Special Constituit și a Comisiei de Analiză Tehnică.

Pe ordinea de zi se află modificările aduse proiectului Autostrăzii Sibiu–Pitești pentru două secțiuni: Boița–Cornetu, între kilometrii 13+170 și 44+500, și Cornetu–Tigveni, între kilometrii 44+500 și 81+900. Titularul proiectului este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — CNAIR.

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Ce se analizează și ce nu înseamnă convocarea

Potrivit documentului oficial publicat de Direcția Județeană de Mediu Sibiu, analiza are loc la solicitarea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate.

Etapa privește calitatea raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Convocarea stabilește astfel o dată pentru examinarea documentației, dar nu reprezintă emiterea acordului de mediu revizuit și nici acordarea unei autorizații de construire. Documentul nu anunță deschiderea unor noi fronturi de lucru și nu stabilește un nou termen de finalizare a autostrăzii.

Printre instituțiile convocate se numără Consiliul Județean Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, reprezentanți ai administrației apelor, Garda de Mediu și Garda Forestieră. Sunt menționate și primăriile din Boița, Tălmaciu, Turnu Roșu, Șelimbăr și municipiul Sibiu.

Rezultatul analizei și eventualele cerințe suplimentare pentru documentație nu sunt precizate în convocator.

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