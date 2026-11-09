Pe scurt: Viaductul de la kilometrul 16+830 avansează spre încheierea montării grinzilor. Makyol construiește întreaga autostradă dintre Sibiu și Făgăraș, cu o lungime de 68 de kilometri.

Montarea grinzilor de 40 de metri este aproape finalizată la viaductul de la kilometrul 16+830, cel mai înalt de pe lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș. Informația a fost transmisă de Mihai Scarlat, inginer Makyol, potrivit Economica.net.

„Montarea grinzilor de 40 de metri este aproape finalizată”, a precizat Mihai Scarlat, referindu-se la lucrările de pe această structură.

La nivelul întregului lot 2, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 53,48%, potrivit celor mai recente date CESTRIN. Procentul privește progresul pe lot, nu doar execuția viaductului de la kilometrul 16+830.

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La jumătatea lunii septembrie, lucrările pe lotul 2 depășiseră pragul de 50%. Atingerea acelui stadiu fusese anunțată de un reprezentant al constructorului.

Compania din Turcia, Makyol, construiește întreaga autostradă Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de 68 de kilometri, nu doar lotul pe care se află acest viaduct.

Proiectul A13 Sibiu – Făgăraș vizează legăturile de transport pentru orașele Făgăraș, Brașov și Sibiu, precum și conectarea centrului Transilvaniei cu Muntenia și Moldova.

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