Pe scurt: Un conflict verbal izbucnit în jurul orei 01:00 ar fi degenerat în violențe. Polițiștii au făcut și o percheziție, de unde au ridicat bunuri de interes pentru anchetă.

Trei tineri de 16, 17 și 19 ani, toți din municipiul Sibiu, au fost reținuți pentru 24 de ore pe 5 noiembrie 2026, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe, potrivit IPJ Sibiu.

Aceștia sunt suspectați că ar fi agresat doi bărbați pe strada Nicolae Bălcescu. Din investigațiile polițiștilor a reieșit că incidentul s-ar fi petrecut pe 27 octombrie 2026, în jurul orei 01:00. Acolo, între mai multe persoane aflate pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu ar fi izbucnit un conflict verbal spontan, care ar fi degenerat în violențe.

În acest context, cei trei tineri ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 27 și 45 de ani. Potrivit anchetatorilor, în timpul agresiunii ar fi fost folosite inclusiv obiecte contondente.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, agresorii ar fi folosit mai multe scaune, pe care le-ar fi aruncat ulterior spre victime.

Pe 5 noiembrie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au efectuat o percheziție domiciliară în municipiu. În urma acesteia, au identificat și ridicat mai multe bunuri de interes pentru cauză.

Reținerea celor trei tineri a fost dispusă de polițiștii Biroului de Investigații Criminale în baza probelor administrate în dosarul penal privind infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre un alt caz de violență stradală: trei tineri au fost puși sub control judiciar după o bătaie pe Calea Dumbrăvii.

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