Pe scurt:
Lucrările programate de operatorul Apă Canal vor lăsa Bradu fără apă pe durata a opt ore. Locuitorii sunt îndemnați să își asigure din timp apa necesară.
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Bradu marți, 10 noiembrie 2026, potrivit unui anunț publicat de Primăria Orașului Avrig.
Oprirea este anunțată pentru intervalul 08:00–16:00, ceea ce înseamnă opt ore în care locuitorii trebuie să se bazeze pe rezervele de apă pregătite înaintea întreruperii.
Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări programate
Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări programate. Anunțul primăriei vizează localitatea Bradu, fără să enumere separat străzi sau zone afectate.
Lucrările sunt programate de operatorul regional S.C. Apă Canal S.A. Informarea nu precizează natura intervențiilor pentru care este necesară oprirea furnizării.
Primăria a publicat anunțul luni, 9 noiembrie 2026, și și-a cerut scuze pentru disconfortul creat de întreruperea alimentării cu apă.
Locuitorilor li se recomandă să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru întregul interval anunțat. „Vă recomandăm să vă asigurați din timp rezerva de apă necesară pentru această perioadă”, a transmis Primăria Avrig.
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