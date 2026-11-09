Nouă pui de câine au fost găsiți abandonați într-un sac legat și aruncat într-un pârâu, pe traseul dintre Rășinari și Apa Cumpănită.

Doi dintre ei erau deja morți când au fost descoperiți, iar ceilalți erau parțial uzi și într-o stare vulnerabilă. După mobilizarea celor de la Animal Life Sibiu, cinci pui au supraviețuit și sunt aduși acum în siguranță, însă au nevoie urgentă de oameni care să îi hrănească cu biberonul.

Cazul a fost semnalat după ce o persoană aflată într-o drumeție spre Apa Cumpănită atunci când a auzit schelălăituri venind dintr-un pârâu, după zona Plaiului.

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Inițial, aceasta a crezut că este vorba despre un animal sălbatic. Când s-a apropiat, a făcut însă o descoperire greu de imaginat: într-un sac legat se aflau nouă pui de câine.

„Într-o tură dinspre Rășinari spre Apa Cumpănită, mai precis după zona Plaiului, am auzit schelălăituri dintr-un pârâu, sub un pâlc de brazi. Inițial am crezut că e vreun animal sălbatic, dar după ce m-am apropiat, am realizat că e un sac legat plin de cățeluși. Erau 9 animăluțe, dintre care 2 deja moarte. Erau parțial uzi de la apa din pârâu”, se arată în mesajul transmis către Animal Life Sibiu.

Persoana care i-a găsit i-a scos din apă și i-a dus până la Troița de la Apa Cumpănită, unde i-a așezat la soare pentru a se usca. Nu a avut însă posibilitatea să îi transporte mai departe și a cerut ajutor.

„I-am luat și i-am dus sus la Troița de la Apa Cumpănită, unde i-am pus la soare să se usuce. Din păcate, nu am avut posibilitatea să îi iau cu mine. Dacă ar reuși să îi recupereze cineva mâine, ar fi minunat”, a mai transmis persoana care i-a găsit.

Cinci pui au supraviețuit

Ulterior, Animal Life Sibiu a anunțat că cinci dintre pui au supraviețuit. Colegul organizației, Cosmin, a plecat pentru a-i recupera și a-i coborî din zonă.

Situația rămâne însă delicată. Puii sunt atât de mici încât încă nu au ochii deschiși și nu se pot hrăni singuri.

„5 puiuți au supraviețuit, acum coboară colegul nostru Cosmin cu ei. Au nevoie de persoane dispuse să îi biberoneze, nu au ochii deschiși”, au transmis reprezentanții Animal Life Sibiu.

Organizația caută de urgență persoane care îi pot prelua și hrăni cu biberonul. Cei care pot ajuta sunt rugați să contacteze Animal Life Sibiu prin mesaj privat.

Reprezentanții organizației spun că gestul de a pune puii într-un sac și de a-i arunca în apă este greu de descris.

„Nici măcar nu mai putem să catalogăm gestul celui care i-a băgat în sac și i-a zvârlit în apă, nu ne mai facem bine…”, au transmis cei de la Animal Life Sibiu.

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