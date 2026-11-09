Pe scurt: Pantofii purtați pe stradă pot transporta în locuință praf, bacterii și substanțe toxice, inclusiv plumb. Cercetările susțin lăsarea încălțămintei la intrare, deși riscurile imediate pentru sănătate nu sunt încă pe deplin clare.

Încălțămintea purtată afară poate aduce în casă nu doar praf și noroi, ci și agenți patogeni, materii fecale și substanțe toxice, precum plumbul. Cercetările sugerează că lăsarea pantofilor la intrare ar putea limita pătrunderea acestor contaminanți în locuință, potrivit Știrile ProTV.

Decizia de a te descălța când mergi în vizită ține însă și de tradiții culturale, preferințe personale și regulile gazdei. Deși există numeroase dovezi că pantofii transportă murdărie în interior, pericolele imediate pe care aceasta le prezintă pentru sănătatea umană nu sunt încă pe deplin clare.

Descălțarea la intrare are explicații practice și semnificații culturale

În România, obiceiul poate fi asociat cu viața tradițională de la sat, unde oamenii evitau să aducă în locuințe noroiul și murdăria de pe ulițe. În alte culturi, scoaterea pantofilor marchează trecerea din spațiul public în cel privat și poate reprezenta un gest de respect.

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Cercetătoarea în comunicare interculturală Lucyna Aleksandrowicz-Pędich descrie scoaterea încălțămintei înainte de a intra într-o locuință drept „un act simbolic de trecere a graniței dintre spațiul public și cel privat”. În anumite locuri, precum moscheile, această graniță separă sacrul de profan.

Obiceiul este răspândit în întreaga lume, dar are forme și justificări diferite. În Asia de Sud-Est, sistemele de încălzire, mobilierul și chiar arhitectura favorizează o cultură în care oamenii nu poartă încălțăminte în interior. În Noua Zeelandă, mersul desculț este obișnuit atât în casă, cât și afară. Majoritatea germanilor folosesc în locuință o pereche de „pantofi de interior”, diferită de cea purtată pe stradă.

Experții în bune maniere nu au o opinie unanimă. Unii consideră că a le cere musafirilor să se descalțe poate fi interpretat ca un gest prin care protejarea podelelor este pusă înaintea confortului invitaților. Alții susțin că gazda are dreptul să stabilească această regulă în propria locuință. Eticheta pune accentul pe respectul și confortul celor din jur, iar decizia îi revine, în cele din urmă, gazdei.

Studiile au identificat bacterii pe pantofi și contaminanți în covoare

O analiză din 2023 a constatat că mai mult de jumătate din particulele de praf din locuințe provin din exterior. Cercetătorii avertizează că încălțămintea poate transporta în casă inclusiv plumb și materii fecale.

Unii dintre agenții patogeni transportați astfel pot fi letali. Un studiu din 2017, care a analizat tălpile pantofilor a 280 de participanți, a constatat că 26,4% erau pozitive pentru Clostridium difficile, arată materialul, care prezintă date relatate de National Geographic.

Cunoscută și ca C. diff, bacteria este extrem de contagioasă și provoacă inflamația colonului, diaree și dureri abdominale. Este asociată și cu infecții recurente. În Statele Unite, C. diff provoacă aproximativ jumătate de milion de infecții și 29.000 de decese în fiecare an.

Un alt studiu, realizat în 2022, a analizat încălțămintea personalului medical și a comparat tulpinile bacteriene găsite pe pantofi cu cele identificate la pacienții spitalizați cu infecții cu C. diff. În 74% dintre cazuri, tulpinile bacteriene s-au potrivit.

Covoarele pot acumula murdăria adusă din exterior. Un studiu din 2019, dedicat implicațiilor covoarelor asupra chimiei și microbiologiei spațiilor interioare, le-a descris ca rezervoare care funcționează atât ca sursă, cât și ca punct de acumulare a prafului din locuințe.

Studiul a concluzionat că inhalarea sau ingerarea particulelor, nu absorbția prin piele, reprezintă cea mai probabilă cale prin care contaminanții din covoare pot provoca îmbolnăvirea. Amploarea completă a riscurilor pentru sănătatea umană este încă în curs de cercetare.

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