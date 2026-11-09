Colaj: dansatori pe scenă cu bannerul aniversar 35 Ceata Junilor și portretul Silviei Macrea, cu capul complet vizibil
Foto: Carmen Bădilă

Ansamblul Ceata Junilor a marcat luni seară, 9 noiembrie 2026, 35 de ani de existență pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Spectacolul aniversar a adus în sală costume populare, dansuri de generații și un public care a umplut scaunele roșii ale sălii.

Silvia Macrea, managera Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și maestru coregraf, a vorbit despre însemnătatea serii:

„Iată, sărbătorim în această seară 35 de ani de poveste a Ansamblului Ceata Junilor, o poveste care a fost scrisă în pași de dans de generații și generații de dansatori. Ne bucurăm, iată, că în această seară vrem să oferim publicului, poate, o noutate, o premieră în țara noastră, 130 de minute de dans, 130 de minute în care povestim despre pasiunea, dăruirea și talentul a 10 generații care au făcut parte din Ansamblul Ceata Junilor.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Ceata Junilor la 35 de ani: 130 de minute de dans și 10 generații pe scenă — VIDEO

130 de minute de dans, pe ecran „35 / Ceata Junilor”

Pe scenă, ansamblurile au defilat în costume tradiționale, sub lumini roșii și albastre, cu ecranul aniversar pe care scria „35 / Ceata Junilor”. Sala a fost plină; o parte din spectatori au venit chiar în port popular și au aplaudat pe tot parcursul serii.

Dansatori în costume tradiționale pe scenă la spectacolul aniversar Ceata Junilor 35 de ani, Sibiu
Foto: Carmen Bădilă

Peste 300 de dansatori, prezentatoare Iuliana Tudor

Așa cum anunțasem anterior, spectacolul a reunit peste 300 de dansatori, iar prezentatoarea serii a fost Iuliana Tudor. Detaliile complete ale evenimentului, publicate înainte de seară, sunt aici.

Sala plină la Centrul Cultural Ion Besoiu din Sibiu, la spectacolul aniversar Ceata Junilor 35 de ani
Foto: Carmen Bădilă

În timpul serii, un dansator a urcat pe scenă și le-a mulțumit maestrului Ioan Macrea și Silviei Macrea, amintind de generațiile care au crescut sub îndrumarea lor.

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