Ansamblul Ceata Junilor a marcat luni seară, 9 noiembrie 2026, 35 de ani de existență pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Spectacolul aniversar a adus în sală costume populare, dansuri de generații și un public care a umplut scaunele roșii ale sălii.

Silvia Macrea, managera Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și maestru coregraf, a vorbit despre însemnătatea serii:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Ceata Junilor la 35 de ani: 130 de minute de dans și 10 generații pe scenă — VIDEO

130 de minute de dans, pe ecran „35 / Ceata Junilor”

Pe scenă, ansamblurile au defilat în costume tradiționale, sub lumini roșii și albastre, cu ecranul aniversar pe care scria „35 / Ceata Junilor”. Sala a fost plină; o parte din spectatori au venit chiar în port popular și au aplaudat pe tot parcursul serii.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Foto: Carmen Bădilă

Peste 300 de dansatori, prezentatoare Iuliana Tudor

Așa cum anunțasem anterior, spectacolul a reunit peste 300 de dansatori, iar prezentatoarea serii a fost Iuliana Tudor. Detaliile complete ale evenimentului, publicate înainte de seară, sunt aici.

Foto: Carmen Bădilă

În timpul serii, un dansator a urcat pe scenă și le-a mulțumit maestrului Ioan Macrea și Silviei Macrea, amintind de generațiile care au crescut sub îndrumarea lor.

Comentarii