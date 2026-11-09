Ansamblul Ceata Junilor a marcat luni seară, 9 noiembrie 2026, 35 de ani de existență pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Spectacolul aniversar a adus în sală costume populare, dansuri de generații și un public care a umplut scaunele roșii ale sălii.
Silvia Macrea, managera Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și maestru coregraf, a vorbit despre însemnătatea serii:
„Iată, sărbătorim în această seară 35 de ani de poveste a Ansamblului Ceata Junilor, o poveste care a fost scrisă în pași de dans de generații și generații de dansatori. Ne bucurăm, iată, că în această seară vrem să oferim publicului, poate, o noutate, o premieră în țara noastră, 130 de minute de dans, 130 de minute în care povestim despre pasiunea, dăruirea și talentul a 10 generații care au făcut parte din Ansamblul Ceata Junilor.”
▶ Vezi pagina acestui video: Ceata Junilor la 35 de ani: 130 de minute de dans și 10 generații pe scenă — VIDEO
130 de minute de dans, pe ecran „35 / Ceata Junilor”
Pe scenă, ansamblurile au defilat în costume tradiționale, sub lumini roșii și albastre, cu ecranul aniversar pe care scria „35 / Ceata Junilor”. Sala a fost plină; o parte din spectatori au venit chiar în port popular și au aplaudat pe tot parcursul serii.
Peste 300 de dansatori, prezentatoare Iuliana Tudor
Așa cum anunțasem anterior, spectacolul a reunit peste 300 de dansatori, iar prezentatoarea serii a fost Iuliana Tudor. Detaliile complete ale evenimentului, publicate înainte de seară, sunt aici.
În timpul serii, un dansator a urcat pe scenă și le-a mulțumit maestrului Ioan Macrea și Silviei Macrea, amintind de generațiile care au crescut sub îndrumarea lor.
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