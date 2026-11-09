Pe scurt: Primul reactor a fost deja reconectat la rețea, după mai bine de trei luni fără producție nucleară. În condiții normale, cele două unități de la Cernavodă asigură aproximativ o cincime din electricitatea produsă în România.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a intrat luni, 9 noiembrie 2026, în secvența de pornire, iar revenirea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026, a anunțat Ministerul Energiei, potrivit Mediafax.

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, a transmis Ministerul Energiei.

Producția de energie nucleară în România a fost reluată vineri, 6 noiembrie 2026, odată cu reconectarea Reactorului 1 la rețea. Centrala nu mai furnizase electricitate în Sistemul Energetic Național de mai bine de trei luni.

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Repornirea Unității 1 a fost programată după ce verificările specialiștilor au confirmat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată, ceea ce a permis inițierea etapelor de repornire.

Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre începerea manevrelor de pornire a Unității 1, a cărei reconectare la rețea era estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026.

Prima unitate de la Cernavodă a fost închisă pe 28 iulie 2026, din cauza debitului redus al Dunării. Centrala a fost oprită integral pe 13 august 2026.

Cele două reactoare au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare și asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

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