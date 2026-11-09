Pe scurt: O primă încărcare, întreruptă rapid, ar fi permis apoi consumul unor cantități mult mai mari de energie fără plată. Anchetatorii au identificat 1.114 conturi create cu date false.

Procurorii Parchetului General și polițiștii fac luni, 9 noiembrie 2026, 30 de percheziții domiciliare într-un dosar în care 47 de persoane sunt cercetate pentru furt și fals informatic.

Suspecții ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue pentru a încărca mașini electrice fără să achite energia consumată, potrivit Mediafax, care citează un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În perioada 3 iunie–30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite moduri, în crearea și utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicația PPC Blue.

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Pentru aceste conturi ar fi fost folosite date de identificare nereale: adrese de e-mail temporare, date personale și coduri numerice personale false. Suspecții ar fi utilizat și carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României.

Prin intermediul conturilor ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare a mașinilor electrice la stațiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea contravalorii. Anchetatorii estimează prejudiciul la 158.355,31 lei.

O a doua încărcare ar fi fost posibilă fără o nouă autorizare bancară

Din investigații a rezultat că aplicația mobilă permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără să solicite o nouă autorizare bancară pentru același cont de utilizator.

Suspecții ar fi inițiat mai întâi o sesiune pentru care era autorizată o tranzacție de valoare redusă, apoi ar fi întrerupt-o rapid. Ulterior, ar fi pornit o a doua sesiune, în care consumau cantități mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată.

Potrivit cercetărilor, persoanele care creau conturile frauduloase le-ar fi pus ulterior la dispoziția altor persoane, pentru încărcarea mai multor mașini electrice. În schimb, ar fi primit sume mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului.

Activitatea ar fi fost organizată prin WhatsApp, iar plățile aferente energiei electrice consumate ar fi fost realizate prin aplicații de transfer de bani.

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