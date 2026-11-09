Locuitorii de pe strada Tineretului din Cisnădie au reclamat, în ultimele luni, traficul intens al camioanelor încărcate cu pietriș, despre care au spus că a dus la deteriorarea tot mai accentuată a carosabilului. Primarul orașului, Mircea Orlățan, susține că transporturile cu basculantele nu mai au loc pe acest traseu și că au început lucrările de reparații. Asfaltarea completă este programată pentru anul viitor.

Problemele legate de pe strada Tineretului au legătură activitatea carierei de piatră din zonă, de unde camioanele transportau pietriș, afectând carosabilul. Localnicii au reclamat anterior că vehiculele grele circulă pe un drum cu limitare de tonaj de 8,5 tone, iar strada, care nu are trotuare, a devenit un loc periculos pentru pietoni, în special pentru copii. Primăria Cisnădie anunța că 2026 este ultimul an de exploatare a pietrei și că drumul va fi reparat după încetarea activității carierei.

Cât despre partea carosabilă, primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, spune că a fost refăcut traseul de transport, astfel încât camioanele să nu mai circule pe strada Tineretului. De asemenea, pe aproximativ jumătate din drum a fost deja adăugat un nou strat de piatră, ca primă etapă a lucrărilor de reabilitare.

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„Nu mai folosim basculantele pentru transport. Am refăcut traseul și am început lucrările de reparație a străzii. Pe jumătate din drum am pus deja un strat de piatră, iar anul viitor vom finaliza lucrările și vom asfalta”, a declarat primarul Mircea Orlățan

Potrivit acestuia, lucrările vor continua anul viitor, când este prevăzută și asfaltarea străzii.

Ultimul an de exploatare a pietrei

În ceea ce privește activitatea carierei, primarul Orlățan spune că exploatarea pietrei continuă, însă aceasta se apropie de final. Potrivit edilului, anul 2026 este ultimul în care se va mai extrage piatră din carieră, urmând ca activitatea de exploatare să înceteze. „Se exploatează încă. Este ultimul an în care exploatăm piatră”, a declarat primarul Orlățan.

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