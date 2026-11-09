Pe scurt: Comisia Europeană confirmă că proiectul minier Valea Dobra–Rășinari–Săliște nu e pe lista CRMA și nu primește bani UE. Impactul trebuie evaluat cumulat, nu pe etape.

Proiectul minier Valea Dobra–Rășinari–Săliște nu are statut strategic european și nu primește finanțare din partea Uniunii Europene, confirmă Comisia Europeană în două răspunsuri oficiale făcute publice luni, 9 noiembrie, de europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță.

Răspunsurile vin la o zi după referendumul de la Rășinari, în care 98,43% dintre voturile valabil exprimate au fost împotriva exploatărilor miniere pe teritoriul comunei. Informația a fost preluată de agenția Mediafax.

Nu se află pe lista proiectelor strategice

Potrivit primului răspuns al Comisiei, proiectul de pe Valea Dobra nu a fost selectat în a doua rundă de proiecte strategice din cadrul Regulamentului european privind materiile prime critice (CRMA), adoptată pe 9 octombrie 2026. „Proiectul Valea Dobra-Rășinari-Săliște (Sibiu) nu se află pe această listă”, precizează Comisia Europeană.

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Instituția mai confirmă că proiectul nu primește bani europeni prin EIT RawMaterials și nici cofinanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Comisia subliniază, totodată, că nici statutul strategic nu scutește un proiect de obligațiile de mediu. Și proiectele care au acest statut trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate și legislația europeană și națională, iar autoritățile pot refuza autorizațiile dacă cerințele legale nu sunt îndeplinite.

Impactul trebuie evaluat pentru tot proiectul, nu pe bucăți

Al doilea răspuns se referă la evaluarea impactului asupra mediului în cazul proiectelor desfășurate în mai multe etape. Comisia amintește că statele membre sunt obligate să ia în calcul efectele cumulate și că un proiect nu poate fi fragmentat artificial pentru a evita o evaluare completă.

Precizarea contează pentru Valea Dobra, unde extracția, transportul și procesarea industrială sunt prezentate ca părți ale aceluiași proiect, dar trec prin proceduri de autorizare separate. Compania MPI Magnesium a prezentat în ultimele săptămâni estimări despre numărul de camioane care ar circula zilnic și despre detonările de la carieră.

„Nu putem evalua astăzi doar cariera, mâine transportul și poimâine fabrica și să pierdem din vedere impactul cumulat asupra oamenilor și mediului”, a declarat Nicu Ștefănuță. Europarlamentarul spune că are „întrebări serioase despre apă, despre natură, despre sănătatea oamenilor” și că „o licență de exploatare nu este o autorizație de mediu”.

„Vocea lor trebuie respectată”

Ștefănuță, care este din octombrie copreședinte al Grupului Verzilor din Parlamentul European, consideră rezultatul referendumului un mesaj clar al comunității.

„Rășinărenii au vorbit foarte clar. 98,43% dintre cei care au exprimat un vot valabil au spus că nu vor exploatări miniere pe teritoriul comunei. Vocea lor trebuie respectată”, a transmis europarlamentarul. El a adăugat că „Europa are nevoie de materii prime critice, dar nu cu orice preț și nu împotriva comunităților locale” și că va continua demersurile la nivel european pentru respectarea legislației de mediu.

Ce s-a întâmplat până acum

Înaintea referendumului, Primăria Rășinari a respins certificatul de urbanism pentru cariera de magneziu. După vot, MPI Magnesium a transmis prima reacție, spunând că nu s-a așteptat la acest rezultat.

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