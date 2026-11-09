Târgul de Cariere revine la Sibiu în această toamnă cu sute de oportunități profesionale. Evenimentul va avea loc în 17-18 noiembrie între 11:00-18:00 (ziua 1) și 11:00-17:00 (ziua 2), la Hotel Ramada. Ediția face parte din sezonul aniversar care marchează 20 de ani de Târgul de Cariere și va reuni angajatori din diverse industrii, candidați aflați în diferite etape ale carierei, activități interactive și premii.

Angajatori din domenii de activitate precum producție, automotive, BPO, IT, consultanță, resurse umane, marketing sau comunicare sunt în căutare de noi colegi și vin la eveniment cu numeroase oportunități de angajare. Printre companiile care și-au confirmat prezența la Târgul de Cariere | SIBIU se numără E.ON Dialog, futurenet, Azets, Distribuție Energie Electrică România, Retrasib, Marquardt, foundever, Harting și Hendrickson România. Candidații pot descoperi oportunități profesionale diverse, de la roluri pentru specialiști în relații clienți, team leaderi, consultanți, ingineri, electricieni, economiști și contabili, la stagii de internship pentru studenți.

Sub mesajul „Experiența ta merită mai mult decât un «seen»”, ediția din această toamnă subliniază valoarea interacțiunii directe dintre candidați și angajatori. Dincolo de CV-uri și aplicații online, participanții au ocazia să discute față în față cu reprezentanții companiilor, să afle mai multe despre rolurile disponibile și să descopere echipele și mediile de lucru din spatele anunțurilor de angajare.

„În cei 20 de ani de Târgul de Cariere, modul în care oamenii își caută un loc de muncă s-a schimbat, însă valoarea unei conversații directe a rămas la fel de importantă. Ne dorim să le reamintim participanților că în spatele unui CV există experiențe, abilități și obiective profesionale care merită discutate, nu doar citite. La Târgul de Cariere, candidații și angajatorii au ocazia să se cunoască față în față și să transforme o primă interacțiune într-o oportunitate concretă”, a declarat Mihai Cotos, fondatorul Târgului de Cariere.

Quiz-uri, premii și zonă de gaming

Dincolo de oportunitățile de angajare, participanții vor avea parte și de activități interactive și momente de relaxare. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri, iar participanții care vor răspunde corect la întrebări vor putea câștiga premii oferite de companiile prezente. Iar pentru cei care vor să ia o pauză de la discuțiile despre carieră, zona de gaming îi așteaptă cu sesiuni de joc pe PlayStation 5, fie pentru un moment de relaxare, fie pentru o provocare alături de prieteni.

De 20 de ani, alături de candidați și companii

Cu o prezență construită de-a lungul a două decenii și ediții organizate în numeroase orașe din România și Republica Moldova, Târgul de Cariere a devenit un reper pentru cei care vor să exploreze noi oportunități profesionale, dar și pentru companiile care își caută viitorii colegi. De-a lungul timpului, evenimentele au adus împreună mii de participanți și zeci de companii din diverse domenii, iar interesul publicului s-a menținut constant de la un sezon la altul.

La Sibiu, în primăvara acestui an, Târgul de Cariere a găzduit aproximativ 1019 participanți și a reunit 20 de companii, care au pus la dispoziție 788 de locuri de muncă. Interesul pentru eveniment s-a extins și în mediul digital, unde au fost înregistrați aproximativ 6.000 de vizitatori online.

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