Pe scurt: Două capete, patru brațe și două inimi: BasarKus își descoperă independența prin dans, jonglerie și acrobație. Povestea aproape fără cuvinte ajunge la Sibiu într-un turneu internațional.

„Fabuloasa poveste a lui BasarKus”, o producție a companiei Cie Lamento din Franța, va avea trei reprezentații la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu: pe 21 noiembrie 2026, de la ora 18:00, și pe 22 noiembrie 2026, de la orele 11:00 și 15:00.

Potrivit Teatrului Gong, spectacolul îmbină dansul contemporan, jongleria și acrobația și se adresează copiilor și întregii familii. Turneul internațional are loc cu sprijinul Teatroskop și al Institutului Francez.

BasarKus este o ființă cu două capete, patru brațe, patru picioare și două inimi, care se rostogolește, dansează și explorează lumea. Descoperirea celor două inimi îi aduce însă o întrebare: dacă nu este o singură ființă, ci două? De aici începe aventura separării, în care cele două jumătăți încearcă să existe independent, să își descopere abilitățile și să își depășească temerile.

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Doi artiști spun prin mișcare o poveste despre identitate și autonomie

Creat de coregraful Sylvère Lamotte, spectacolul este interpretat la Sibiu de Pablo Garretón Cortés și Ignacio Jimenez. Cei doi artiști construiesc un dialog între jonglerie și acrobație, folosind un limbaj scenic aproape lipsit de cuvinte. Corpurile se contopesc, se despart și își redescoperă libertatea de mișcare.

Cu titlul original „La Fabuleuse histoire de BasarKus”, producția abordează identitatea, autonomia și acceptarea diferențelor. Povestea urmărește felul în care independența poate fi descoperită fără pierderea legăturii cu celălalt și cum teama de necunoscut poate face loc curajului de a explora.

„Ne dorim ca publicul din Sibiu să descopere forme cât mai diverse de expresie artistică, iar circul contemporan este una dintre cele mai spectaculoase întâlniri dintre mișcare, imaginație și emoție. Fabuloasa poveste a lui BasarKus este un spectacol care ne arată, cu mult umor și sensibilitate, că a crește înseamnă și a avea curajul să descoperi cine ești dincolo de ceilalți. Pentru copii, este o invitație la explorare și încredere în propriile forțe, iar pentru adulți, o ocazie de a privi cu mai multă înțelegere nevoia de autonomie a celor mici. Mă bucur că putem aduce la Sibiu astfel de producții internaționale, care îmbină performanța artistică și educația prin cultură într-un mod atât de firesc.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu.

Compania Cie Lamento, cu sediul în Grenoble, Franța, a fost fondată în 2015 de Sylvère Lamotte. Coregraful a studiat dansul contemporan la Conservatorul Regional din Rennes și la Conservatorul Național de Dans din Paris și a colaborat ca interpret cu diverși coregrafi înainte de înființarea companiei.

Creațiile Cie Lamento au în centru explorarea fizică și relațională, cu un interes deosebit pentru tehnica „contact improvisation”, bazată pe interacțiunea și dialogul dintre corpuri prin mișcare. Spectacolele se dezvoltă și prin procese colective de cercetare și reflecție artistică, în care spontaneitatea și improvizația au un rol esențial.

Biletele costă 24 de lei și se vând online sau la teatru

Spectacolul durează aproximativ 35 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Prețul unui bilet este de 24 de lei, tarif unic, nerambursabil.

Biletele pentru oricare dintre cele trei reprezentații pot fi cumpărate online, prin teatrulgong.ro, sau de la sediul teatrului. Programul de vânzare este de miercuri până vineri, între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta, între orele 10:00 și 18:00, și duminica, între orele 10:00 și 14:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu este o instituție publică de spectacole care își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.

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