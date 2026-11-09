Pe scurt: Contabilii și antreprenorii au reclamat că informările Fiscului sunt prea generale și nu explică diferențele semnalate. Documentele deja trimise vor fi refăcute de angajații ANAF.

ANAF va transmite din nou firmelor notificările privind riscul de neconformare la declararea TVA, de această dată cu informații complete, potrivit StartupCafe.ro.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat pentru Profit.ro că 6.800 de firme sunt vizate de notificările de neconcordanțe pentru anul 2024. Documentele care au fost deja trimise vor fi refăcute de angajații ANAF și retransmise firmelor cu informațiile complete.

Firmele din România au început să primească notificări de la Fisc referitoare la posibile riscuri de neconformare la declararea TVA. ANAF a anunțat că desfășoară un program de conformare în domeniul TVA, prin care contribuabilii din întreaga țară la care sunt identificate posibile riscuri fiscale sunt informați și îndrumați să verifice și să corecteze eventualele nereguli.

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Primele notificări primite au fost semnalate și în grupul „Contabili pe Facebook”, o comunitate cu peste 63.000 de membri, din care fac parte contabili, antreprenori și alți specialiști din domeniul fiscal.

Un membru al grupului a publicat capturi de ecran cu notificarea primită de la ANAF, referitoare la posibile riscuri de neconformare în domeniul TVA. Postarea a generat discuții despre informațiile incluse în documente și despre posibilitatea de a identifica diferențele semnalate de Fisc.

Unii membri au reclamat că informările ANAF sunt prea generale și nu indică exact de unde provin eventualele diferențe. „Ați înțeles de unde vin diferențele?”, a întrebat un membru al grupului.

„Informările ar trebui să fie concrete, nu la modul general”, a comentat un alt participant la discuție. Un alt membru a scris: „Niște bazaconii care ne pun nervii la încercare. Ar fi putut sa trimită exact ce este greșit”.

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