Pe scurt: Drapelul uzat fusese luat dintr-o magazie a primăriei fără acordul administratorului. Polițiștii au început verificările după apariția unor imagini în spațiul public.

Patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost sancționate cu amenzi de câte 10.000 de lei după ce au folosit în mod repetat drapelul României pentru transportarea resturilor vegetale. IPJ Suceava a anunțat sancțiunile, potrivit Mediafax.

Incidentul a avut loc în 5 noiembrie 2026. Cele patru persoane, cu vârste între 36 și 39 de ani, beneficiare de ajutor social, se prezentaseră la Primăria Bosanci pentru a presta muncă în folosul comunității.

Potrivit polițiștilor, după ce au curățat trandafirii din centrul comunei, una dintre persoane a luat un drapel al României dintr-o magazie a primăriei. Drapelul era uzat și a fost luat fără acordul administratorului.

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Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul României pentru transportarea resturilor vegetale, deși angajații primăriei le puseseră la dispoziție unelte adecvate pentru activitate.

Polițiștii s-au autosesizat după ce imagini cu cele întâmplate au apărut în spațiul public și au făcut verificări pentru stabilirea situației.

Cele patru persoane au fost sancționate în baza articolului 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României. Valoarea totală a amenzilor este de 40.000 de lei.

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